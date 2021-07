Chỉ trong vòng từ tháng 5 đến nay, tổng số tiền đánh bạc của Trần Đại Nghĩa với các con bạc là khoảng 60 tỷ đồng.

Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình hôm nay (9/7) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trần Đại Nghĩa (SN 1976, trú tại tổ dân phố Phú Vinh 1, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới), Đoàn Bá Phú (SN 1983, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, Tuyên Hoá), Nguyễn Phong Thái (SN 1984) và Nguyễn Trung Kiên (SN 1985), đều trú tại tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

Các đối tượng trên bị tạm giữ về hành vi đánh bạc.

Khám xét nơi ở của đối tượng Trần Đại Nghĩa.

Trước đó, vào ngày hôm qua, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa, Công an TP Đồng Hới huy động hơn 60 cán bộ, chiến sỹ chia làm 10 tổ công tác triển khai đồng loạt, triệu tập nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

10 đối tượng bị triệu tập có hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong mùa giải tranh cúp vô địch châu Âu (EURO) 2020 và Cúp vô địch Nam Mỹ (Coppa America) 2021 trên mạng Internet.

Các đối tượng liên quan trong vụ án.

Khám xét khẩn cấp nhà của hai đối tượng Nguyễn Phong Thái và Trần Đại Nghĩa, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 251 triệu đồng, 10 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng tại huyện Tuyên Hóa thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua nhà cái Bong88 với Trần Đại Nghĩa.

Từ tháng 5/2021 đến thời điểm phát hiện, tổng số tiền đánh bạc của Trần Đại Nghĩa với các con bạc là khoảng 60 tỷ đồng.

Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.

Hải Sâm