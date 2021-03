Tối 9/3, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa bắt quả tang Nguyễn Mỹ Nam (22 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An) có hành vi cho vay nặng lãi, thu giữ 6.000 tờ rơi cho vay.