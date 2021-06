Theo lời khai của Phan Văn Anh Vũ, anh ta từng được cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo khuyên “đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt...”

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 15/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên cán bộ Bộ Công an vì có hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và Hồ Hữu Hoà (SN 1984, quê Nghệ An) về tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 6/2017, Vũ bị cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và những vi phạm khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản.

Do sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hoà kết nối với ông Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục tình báo) để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

CQĐT cho rằng, Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà. Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa 500.000 USD để Hòa chuyển cho ông Linh.

Tại CQĐT, Hoà phủ nhận nội dung trên, còn Phan Văn Anh Vũ cho rằng anh ta không đưa tiền mà chỉ đưa thuốc lá xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc.

Theo CQĐT, hành vi của Phan Văn Anh Vũ đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ. Đối với bị can Hòa, là người kết nối để Vũ đưa tiền cho cựu lãnh đạo Tổng Cục tình báo, CQĐT cho rằng, đã phạm vào tội Môi giới hối lộ.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Nguyễn Duy Linh biết Vũ đang bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an triệu tập làm việc, các phương tiện thông tin truyền thông liên tục đăng tải phản ánh sai phạm liên quan đến Vũ...

Bản thân ông Linh cũng được tham gia cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng Cục tình báo hồi 14h ngày 4/5/2017 cho ý kiến xử lý ban đầu đối với những sai phạm của Vũ, hơn nữa vụ án đang được Đảng, Nhà nước và dư luận đặc biệt quan tâm.

Nhưng khi Hòa đặt vấn đề cho Vũ được giao tiếp với ông Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục tình báo đã trực tiếp nói chuyện điện thoại nhiều lần với Vũ.

Lời khuyên đi xa dành cho Phan Văn Anh Vũ

Theo lời khai của Phan Văn Anh Vũ, khi nói chuyện điện thoại, ông Linh khuyên: “Đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt, cố gắng qua châu Âu...”

Còn theo lời khai của Hòa, sau khi nói chuyện với Vũ xong, ông Linh có nói với bị can: “Cậu nói với nó không phải lo, người ta chỉ phá kinh tế nó chứ nó không sao” và “Vũ nó có ý ủng hộ tôi về tài chính để lo việc”, “Cậu về nói với nó sớm”. Sau đó, ông Linh đã nhận quà của Vũ.

Theo lời khai của ông Linh, ông chỉ nhận chai rượu, hộp xì gà, và cho rằng việc nhận quà này không thể là vật chất chi phối được cá nhân.

Kết luận điều tra cho rằng, hành vi trên của ông Linh có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, của ngành công an, nhưng chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Bởi lẽ chưa làm rõ được đồ vật, tài sản và giá trị túi quà mà Phan Văn Anh Vũ thông qua những người khác chuyển cho ông Linh.

Do thời hạn điều tra đã hết, CQĐT đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xem xét xử lý về Đảng và chính quyền đối với ông Linh.

Sau khi chồng bị khởi tố về tội Đưa hối lộ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của Phan Văn Anh Vũ) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Trong đơn, bà Hiền trình bày, việc khởi tố Vũ về hành vi Đưa hối lộ là không đúng với bản chất của sự việc.

VKSND Tối cao (Vụ 5) đã ban hành Quyết định trả hồ sơ vụ án Phan Văn Anh và Hồ Hữu Hòa đưa và môi giới hối lộ cho CQĐT (C01), Bộ Công an để điều tra bổ sung.

