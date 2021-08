Công an quận 10 (TP.HCM) đang mở rộng điều tra về một nhóm người có dấu hiệu làm giả giấy đi đường trong giai đoạn TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Hiện Công an quận 10 gửi mẫu đến phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để giám định phôi, mẫu con dấu, chữ ký, để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm người làm giả giấy đi đường ở TP.HCM

Trước đó, 15h chiều 26/8 tổ công tác Công an quận 10 làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống Covid-19 ở góc đường Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn (phường 15) đã chặn xe của anh Phạm Trang Anh T. đi xe gắn máy trên đường, để kiểm tra hành chính.

Được biết, anh T. là nhân viên giao hàng của công ty dược phẩm T.H. có trụ sở tại quận Bình Tân.

Tại thời điểm kiểm tra, anh T. có xuất trình một giấy đi đường do phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM cấp. Tuy nhiên, tổ công tác phát hiện giấy đi đường nghi vấn này là giả nên đã lập biên bản, mời anh T. về trụ sở Công an làm việc.

T. khai báo, trong buổi sáng, Trương Minh Đ. (SN 1996, ngụ quận 6, là nhân viên Công ty dược phẩm T.H) gọi đi giao hàng là dược phẩm. Khi T. nói không có giấy đi đường thì Đ. hướng dẫn T. liên hệ để lấy từ. Lê T. một người cũng kinh doanh dược phẩm.

Sau khi có giấy đi đường này, T. đã đi giao dược phẩm ở quận Tân Bình và quận Phú Nhuận, đều qua các chốt trót lọt. Khi T. quay về kho hàng của công ty thì bị Tổ Công an Công an quận 10 chặn kiểm tra và phát hiện là sử dụng giấy đi đường giả.

Công an cũng mời làm việc với Lê T. và Trương Minh Đ. Trong đó Lê T. khai báo, đã xin giấy đi đường từ Lê Thị N.L. (SN 1984, ngụ TP.HCM) là nhân viên của một công ty ở quận 8.

Trong quá trình làm việc, bà L. thành khẩn khai báo, có mẫu giấy đi đường là do một người chung công ty tải lên nhóm Zalo của nhiều người làm chung. Khi ông Lê T. hỏi xin thì bà L. đã mang mẫu đến một điểm photocopy ở Phạm Thế Hiển, quận 8 để scan màu 10 tờ, với giá 90 ngàn đồng.

Qua khám xét, Công an đã thu giữ 10 giấy đi đường dạng như nói trên và một số tang vật khác.

Hiện Công an quận 10 đã mở rộng điều tra.

Linh An