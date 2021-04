Nam thanh niên ở Bình Dương đến rủ nhóm người lạ bên đường đua xe thì bị nhóm này xưng là cảnh sát hình sự cướp luôn chiếc xe tẩu thoát.

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sáng nay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Đủ (SN 2002, quê Bạc Liêu), Cao Hồng Đệ (SN 2001, quê Kiên Giang) và Lê Chí Khanh (SN 2004, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, trước đó vào tối ngày 13/4, do cần tiền tiêu xài nên 3 đối tượng trên bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản.

Khi nhóm này đang dừng xe bên đường ở phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) thì Nguyễn Ngọc Đoàn (SN 2002, quê Hậu Giang) chạy xe máy đến rủ đua xe. Lúc này, Khanh xưng là cảnh sát hình sự, lấy trong hộc xe một cây gậy ba khúc bằng kim loại chỉ vào người Đoàn yêu cầu đứng im để kiểm tra.

Tiếp đó, nhóm của Khanh uy hiếp, buộc Đoàn phải lấy các giấy tờ tùy thân để trên yên xe rồi lấy xe máy cùng điện thoại di động của nạn nhân tẩu thoát.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ 3 đối tượng trên cùng tang vật. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác để điều tra về các hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm.

Xuân An