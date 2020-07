Trong vai xe ôm công nghệ, Duy dùng dao khống chế, đâm 1 phụ nữ bị thương để cướp túi xách chứa tài sản.

Công an Q.1, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Duy (tự Duy “mắt nai”, SN 1986, ngụ ở địa phương) về hành vi “cướp tài sản”. Duy từng có 2 tiền án về tội danh này.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Duy, tức Duy "mắt nai" và hung khí gây án

Trước đó, khoảng 2h30 rạng sáng 26/6 tại hẻm 178 đường Cô Giang, Q.1 xảy ra 1 vụ cướp táo tợn.

Bà D.K.T (SN 1951) đi công việc về nhà thì bất ngờ bị 1 thanh niên tiếp cận dùng dao khống chế để cướp túi xách. Khi bà T có phản ứng thì người này vung dao đâm khiến bà bị thương tích ở đầu và hắn nhanh chóng cướp tài sản tẩu thoát. Bà T được đưa đi cấp cứu.

Theo điều tra của Công an Q.1, tại hiện trường, công an thu được 1 con dao Thái Lan cán vàng dài khoảng 20cm, 1 đôi dép màu trắng và 1 khẩu trang y tế màu xanh.

Thực nghiệm hiện trường vụ cướp

Do đêm tối và lúc đó tinh thần hoảng loạn, bà T không nhận dạng được kẻ cướp nhưng chỉ biết người này mặc áo xe ôm công nghệ Goviet. Bà T khai báo, trong túi xách bị cướp có 1 điện thoại Iphone 6 và số tiền 15 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ cá nhân.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ở các con đường xung quanh, Công an nhận dạng kẻ cướp mặc áo Goviet, đi xe Wave màu đỏ. Và áp dụng thêm nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, Công an khoanh vùng được nghi can gây án là Nguyễn Ngọc Duy.

Công an phục kích để bắt Duy tại nhà thuê của đối tượng này ở đường Nguyễn Trãi, Q.1 nhưng Duy đã tẩu thoát. Công an thu giữ xe gắn máy Duy sử dụng làm phương tiện gây án.

Lần theo dấu vết và những mối quan hệ của Duy, Công an xác định đối tượng đã tẩu thoát về miền Tây. Một tổ trinh sát Công an Q.1 lên đường, nhiều ngày phục kích ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhưng không bắt giữ được đối tượng.

Quá trình đó, trinh sát đeo bám theo dấu vết, phát hiện Duy quay lên Đồng Nai nhưng hắn lại nhanh chóng biến mất. Mới đây, Công an nắm bắt được thông tin Duy có mặt tại TP.HCM và khả năng lần mò về thăm vợ con vì hắn vừa có con nhỏ chỉ 6 tháng tuổi.

Tối 3/7, khi Duy lén về định thăm vợ con thì bị tổ trinh sát phục kích bắt giữ. Ngoài ra, Công an mời làm việc với 3 người bạn của Duy để làm rõ và xử lý về hành vi “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm”.

Linh An