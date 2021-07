Lê Văn Mộc (20 tuổi) đột nhập vào nhà người phụ nữ ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang để trộm điện thoại thì thấy đứa trẻ khóc. Gã liền chui vô mùng dỗ dùm con cho nữ chủ nhà...

Ngày 27/7, Công an thị xã Cai Lậy tạm giam Lê Văn Mộc (ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Mộc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 4/7, Mộc đột nhập vào nhà một người phụ nữ ở xã Mỹ Phước Tây để trộm điện thoại.

Lúc này, Mộc thấy người phụ nữ đang ngủ say cùng con. Do nghe tiếng động, đứa bé khóc ré, thấy vậy Mộc liền nằm xuống bên cạnh, vỗ về bé ngủ. Khi đó, người mẹ vẫn ngủ say.

Khoảng 5 phút sau, khi đứa trẻ đã ngủ, Mộc lấy trộm điện thoại chuẩn bị thoát ra ngoài thì người phụ nữ thức dậy, phát hiện, tri hô.

Mộc bỏ chạy, ngã xuống ao cá, rớt mất chiếc điện thoại di động vừa trộm được và bị người dân xung quanh bắt giữ.

Thời điểm này, ông Mai Văn Bon (hàng xóm với người phụ nữ) nhận ra đêm hôm trước Mộc từng đột nhập vào nhà mình và nằm ngủ cùng. Tối đó, ông Bon ngủ say, quên đóng cửa nhà. Đến khuya ông phát hiện một thanh niên lạ nằm ngủ bên cạnh.

Ông Bon hỏi thì Mộc trả lời do nhậu say nên vào nhầm nhà và ngủ quên... Tưởng thật, ông cho Mộc ra về, sau đó mới phát hiện mất tài sản. Mộc thừa nhận có chui vào màn của ông Bon trộm 2 chiếc điện thoại, trị giá 4 triệu đồng.

Khi thấy ông Bon chuẩn bị thức giấc, anh ta nằm xuống bên cạnh, giả vờ ngủ say. Thủ đoạn của Mộc là để ông Bon phải “đánh thức” mình dậy, để ung dung ra khỏi nhà. Công an thị xã Cai Lậy đã thu hồi được 2 điện thoại mà Mộc trộm của ông Bon.

Mộc đã từng có 2 tiền sự, bị đưa đi trường giáo dưỡng 24 tháng về hành vi trộm cắp tài sản, cai nghiện bắt buộc 15 tháng và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành án xong vào tháng 6.

Thiện Chí