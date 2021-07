Lương Tấn Thanh (29 tuổi), do thua cá độ bóng đá nên đột nhập vào phòng Vip trong bệnh viện ở An Giang để trộm tiền trả nợ.

Ngày 29/7, Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt giam Lương Tấn Thanh (quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”

Theo kết quả điều tra ban đầu, do thua tiền cá độ bóng đá và cần tiền tiêu xài cá nhân, Thanh nảy sinh ý định đi trộm tài sản.

Nghi phạm Tấn Thanh. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 2h30 ngày 17/7, Thanh đến Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân (TP Châu Đốc) trèo rào vào trong, đi lên lầu 1 thì phát hiện phòng Vip 136 có 2 người phụ nữ bên trong đã ngủ say, cửa không khóa.

Thanh đột nhập vào phòng lấy tài sản trong túi xách của 2 phụ nữ rồi trèo ra ngoài tẩu thoát.

Về đến nhà trọ, Thanh kiểm tra thì được gần 23 triệu đồng. Sau đó, gã đem trả nợ hết 8 triệu đồng, số còn lại Thanh đi chuyển vào tài khoản để cá cược bóng đá qua mạng.

Trước sự truy tìm ráo riết của công an, thấy không thể trốn thoát, ngày 24/7, Thanh đến cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đầu thú.

Khống chế người phụ nữ cướp tiền

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) bắt giam Nguyễn Quốc Nam (34 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nam không có việc làm, lại túng tiền tiêu xài. Sáng 17/7, Nam đang đi bộ trên đường ở xã Bình An thì gặp chị Y Thị Mộng Cầm đang đứng ven đường cùng với chiếc xe máy bị hỏng. Lúc này, Nam nảy sinh ý định cướp tài sản của chị Cầm.

Nghi phạm Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Vũ

Nam tiến đến gần, giả vờ sửa xe giúp. Sau đó, gã kêu chị Cầm đi đến căn nhà gần đó lấy dụng cụ sửa xe.

Tưởng gặp được người tốt, chị Cầm tin lời đi theo hắn. Đến căn nhà hoang, Nam dùng vũ lực, khống chế chị Cầm, lấy dao thủ sẵn ra kề cổ đe dọa nạn nhân lấy gần 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Kiên Lương đã bắt được Nam khi đang trên đường bỏ trốn.

Thiện Chí