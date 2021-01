Trong thời điểm rạng sáng, chỉ trong vòng hai giờ, một thiếu niên đã thực hiện ba vụ cướp ở các cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM.

Công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận bắt giữ nghi can T.T.P.Đ (SN 2004, quê Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Nghi can Đ. khi bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 2h20 rạng sáng 21/1, Đ. đi vào cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình. Lúc này, Đ. mặc áo khoác đen có mũ trùm kín đầu, đeo mắt kính và đeo khẩu trang che kín mặt.

Đ. giả vờ là khách mua hàng nhưng đợi người khách cuối cùng rời đi thì bất ngờ ra tay. Đ. rút dao, dí uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng, buộc phải mở két đựng tiền.

Do hoảng sợ, nữ nhân viên đã thực hiện theo. Đ. lấy tiền bên trong rồi tẩu thoát. Phía nhân viên cửa hàng khai báo, số tiền bị cướp đi là 200 ngàn đồng.

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định nghi can gây án là Đ. Công an cũng tình nghi Đ. thực hiện hai vụ cướp khác cũng lúc rạng sáng 21/1 ở hai cửa hàng tiện lợi tại quận Phú Nhuận, chiếm đoạt tổng cộng 1,5 triệu đồng.

Công an hai quận phối hợp, đến chiều cùng ngày thì bắt giữ được Đ. khi đang lẩn trốn ở Đồng Nai.

Đ. thừa nhận, trong vòng hai giờ của rạng sáng 21/1 đã thực hiện ba vụ cướp cửa hàng tiện lợi như nói trên.

Trường An