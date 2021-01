Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho nhóm bệnh nhân 1440, 1451 nhập cảnh vào Việt Nam.

Chiều 8/1, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm: Phan Phi Hùng (42 tuổi), Phạm Thanh Hập (26 tuổi) và Trang Văn Út (32 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) để về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Hùng. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, Hùng là người đứng ra móc nối với Út, Hập và các đối tượng ở Campuchia để đưa nhóm bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, chiều 23/12, Hùng được đối tượng ở Campuchia gọi điện thoại thông báo có 9 khách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào rạng sáng hôm sau. Nhóm khách này sẽ đi TP Châu Đốc (An Giang) và TP.HCM.

Sau đó, Hùng gọi điện thông báo cho Hập, Út… biết để thuê tài xế M.V.T lái ô tô 7 chỗ chở khách.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Út và Hập. Ảnh: Tiến Tầm

Nhóm 9 người, trong đó có bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453 vượt sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam được Hùng sắp xếp đưa lên xe chở đi Long An và TP HCM.

Công an An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và bắt các đối tượng có liên quan.

Hoài Thanh