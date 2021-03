Người phụ nữ từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên TP Pleiku (Gia Lai) bắt cóc cháu bé 1 tháng tuổi. Trên đường bỏ trốn, người này bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (23/3) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột bàn giao Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và cháu bé bị đối tượng bắt cóc cho Công an TP Pleiku (Gia Lai) điều tra, xác minh xử lý.

Nguyễn Lê Hoàng Phương thời điểm bị CSGT bắt giữ

Trước đó, chiều 22/3, tổ CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) làm nhiệm vụ trên QL14, đoạn thuộc xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) nhận được tin báo của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Pleiku (Gia Lai) báo có người phụ nữ tên Phương, khoảng 30 tuổi, cao 1,5m bế theo cháu bé dưới 1 tháng tuổi bắt xe taxi từ tỉnh Gia Lai sang Đắk Lắk. Sau đó, người này đón xe khách BKS 51B-057.91.

Nhận tin báo, tổ CSGT bố trí lực lượng chốt chặn, tiến hành kiểm tra tất cả các xe khách lưu thông trên QL14, hướng Đắk Lắk đi TP.HCM. Đến khoảng 17h45 cùng ngày, tổ CSGT phát hiện xe khách BKS 51B-057.91 lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi TP.HCM nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

CSGT trao trả cháu bé cho người mẹ

Trên xe có khoảng 10 khách, trong đó có người phụ nữ giống như tin báo, đang bế một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi, mặc áo thun màu xanh, trùm một tấm khăn màu vàng.

Lúc này, tổ CSGT thông báo và mời tất cả những người trên xe cùng phượng tiện về trụ sở Công an xã Hòa Phú tiến hành xác minh làm rõ.

Tại đây, người phụ nữ được xác định tên Nguyễn Lê Hoàng Phương. Phương khai, do không có khả năng sinh con nên làm quen quan mạng xã hội với chị Nhi (mới sinh con).

Phương đến phòng trọ của chị Nhi chơi, lợi dụng lúc chị Nhi đang ngủ thì bế đứa bé rồi bắt taxi bỏ trốn. Rời taxi, Phương lên xe khách thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Trùng Dương