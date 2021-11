Liên quan vụ việc cán bộ xã trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai xảy ra ở xã Khai Sơn (huyện An Sơn, Nghệ An), cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố thêm một phó chủ tịch xã.

Ngày 6/11, thông tin từ chính quyền huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, công an huyện này vừa có quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch UBND xã Khai Sơn về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Đạo là Tổ trưởng tổ chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt và nắng nóng gây ra năm 2020. Ông Đạo chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến thất thoát, chi sai tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Hiện ông Đạo đã bị tạm đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Khai Sơn. Bị can được tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn không được đi khỏi nơi đang cư trú.

Trụ sở UBND xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn) nơi có 5 cán bộ xã bị bắt tạm giam liên quan đến việc chi trả tiền thiệt hại do thiên tai gây ra

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án. Đồng thời, khởi tố và bắt tạm giam các bị can gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981), nguyên Chủ tịch UBND xã Khai Sơn, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; bà Phan Thị Hoài (SN 1992), công chức địa chính nông nghiệp xã và bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968), phó trưởng thôn 7 (xã Khai Sơn) cùng tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ".

Theo tài liệu, năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, lũ lụt dẫn đến việc nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại.

Ngày 30/11/2020, UBND xã có tờ trình gửi UBND huyện Anh Sơn về việc đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho người dân với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Nhiều cơ sở sản xuất, hộ dân bị thiệt hại về cây công nghiệp, cây ăn quả, ngô và rau màu các loại; nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi,... được hỗ trợ.

Đến tháng 8/2021, việc chi trả tiền hỗ trợ thiên tai có nhiều dấu hiệu bất thường. Người dân phản ánh về việc số tiền chi trả ít hơn so với thực tế được duyệt trong danh sách ở 2 xóm khác nhau.

Hộ ông T.V.L. có hộ khẩu thực tế ở thôn 1, danh sách hỗ trợ số tiền hơn 5,2 triệu đồng, trong khi tại thôn 3 có danh sách nhận 500.000 đồng. Có hộ không nuôi cá cũng nằm trong danh sách được hỗ trợ thiệt hại do nuôi trồng thủy sản…

Công an huyện vào cuộc điều tra, phát hiện nhiều nghi vấn trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ cho các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh.

Tổng số tiền mà huyện hỗ trợ cho xã là hơn 1,3 tỷ đồng để chi trả cho người dân. Trong đó, số tiền hỗ trợ do thiệt hại nắng nóng là hơn 326 triệu đồng và ngập lụt là gần 1 tỷ đồng.

