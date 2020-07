Do thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, bị can không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Tối 13/7, nguồn tin của VietNamNet cho biết, đến nay, bị can Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Thoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, khi nào bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra và xử lý theo quy định.

Bị can Hồ Thị Kim Thoa

Tối 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đoàn Bổng