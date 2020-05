Ngay sau khi nghi phạm bị khởi tố, bắt giam, có thông tin đối tượng mắc bệnh tâm thần; quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, bị can có những biểu hiện không bình thường. Dự kiến, vụ án được xét xử vào ngày 15/5.

Để vụ án khách quan, Cơ quan điều tra, VKS thống nhất trưng cầu giám định tâm thần với bị can. Kết quả giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), kết luận: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, đương sự Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Hiện, đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Nghiêm Thị Nhi lúc mới bị bắt

3 bà cháu chết thương tâm

Ngày 13/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng, được biết, Viện KSND tỉnh đã ra cáo trạng truy tố bị can Nghiêm Thị Nhi (SN 1971, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội "giết người", quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự, với khung án phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Vụ án từng gây rúng động, phẫn nộ dư luận vì hành vi tàn độc của kẻ thủ ác.

Trên cơ sở kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng, vụ án xảy ra như sau: Khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (SN 1948, ở thôn 9, xã Tân Thanh) dẫn 2 cháu nhỏ là Đàm Đức Tiến (SN 2015) và Đàm Thị Nguyên Thảo (SN 2016) đi chơi. Khi đi ngang qua nhà Nghiêm Thị Nhi, thấy Nhi đang đứng ngoài đường hái ổi. Bà Vượng đứng lại nói chuyện với Nhi, nhìn thấy trong sân có một số vỏ chai nước ngọt nên bà Vượng xin về để bán ve chai, Nhi đồng ý.

Bà Vượng dẫn 2 cháu vào sân nhà Nhi nhặt vỏ chai nước ngọt, thấy cây bơ có trái nên xin Nhi, sau đó bà Vượng cùng hai cháu đi về phía cây bơ ngoài vườn.

Lúc này Nhi cho rằng trước đây anh Đàm Văn Q. (con trai của bà Vượng, cha ruột 2 cháu nhỏ) đã sửa số CMND của Nhi làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình Nhi. Thực tế, việc này, không có cơ sở khẳng định anh Q. đã làm ảnh hưởng đến việc vay vốn của gia đình bị can, mà đó là trách nhiệm của cán bộ địa phương lập thủ tục giúp người dân.

Hiện trường phát hiện Nhi chôn giấu xác 3 nạn nhân

Ngoài ra, Nhi còn khai rằng, do "cay cú" vì vào năm 2018 bà Vượng và vợ anh Q. nghi ngờ Nhi lấy trộm ĐTDĐ của bà Vượng nên Nhi chửi bà Vượng “không biết dạy con”. Nhi đến gốc cây bơ, chỗ bà Vượng và 2 cháu đang đứng, cãi nhau với bà Vượng, hai bên xô đẩy nhau. Thấy con dao gần đó, Nhi đã cầm lên chém nhiều nhát vào người bà Vượng và hai cháu nhỏ khiến 3 nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nhi kéo xác 3 bà cháu xuống gốc cây cà phê gần đó, lấy xà bách đào hố chôn lấp các nạn nhân. Để che giấu hành vi, Nhi quay lại gốc bơ lấy xà bách cào máu thấm trên nền đất bỏ vào một cái bao kéo vào sát một gốc cây gần đó. Sau đó Nhi tiếp tục đào một cái hố nhỏ, bỏ chiếc điện thoại của bà Vượng xuống, lấp đất.

Khi đến nhà Nhi, 3 bà cháu nạn nhân mang theo bao nilon, bên trong đựng bánh và lốc sữa mới mua ở quán tạp hoá về cùng 2 cây dù. Đối với những tang chứng này, Nhi ranh mãnh mang sang vườn cà phê của một hộ gia đình khác, giấu dưới gốc cà phê, phủ lớp lá cà phê khô lên rồi về nhà tắm rửa, giặt quần áo, bỏ trốn đến nhà em gái ở TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng (cách hiện trường khoảng hơn 30km). Đến sáng hôm sau, Nhi bị Công an huyện Lâm Hà bắt giữ.

Tội ác phải bị trừng trị

Thời điểm xảy ra vụ án, dư luận tại địa phương rúng động, phẫn nộ vì hành vi tàn ác trên. Đau xót, bàng hoàng hơn, các nạn nhân là người già và trẻ em thơ dại; hung thủ là nữ giới, nông dân lao động chân chất; họ ở chung xã, quen biết nhau.

Kẻ ác đã xuống tay quá tàn độc. Vợ chồng anh Q. còn trẻ, có 2 con, bà Vượng đến ở cùng, giúp vợ chồng anh chăm nuôi 2 cháu nhỏ. Mất mẹ, mất các con, cha mẹ 2 cháu bé gục ngã hoàn toàn, mất phương hướng, ý nghĩa để sống.

Chiều hôm 3 bà cháu bị "mất tích", gia đình, người dân các thôn hỗ trợ tìm. Từ thông tin có người trông thấy bà Vượng sau khi rời khỏi quán tạp hoá thì vào nhà Nhi; sau đó Nhi cũng không có ở nhà, lãnh đạo Công an 2 cấp xã, huuyện và bà con đi tìm, xót xa khi thấy những vết máu vương dưới gốc cây bơ, trên các cành cà phê.

Ngay trong đêm đó, lực lượng chức năng tìm thấy nơi kẻ ác giấu xác 3 bà cháu. Nhi trở thành can phạm, bị lực lượng Công an truy lùng suốt đêm.

Các lực lượng chức năng kiểm tra tại gốc cây bơ - hiện trường đầu tiên của vụ án

Thời điểm này có thông tin Nghiêm Thị Nhi có dấu hiệu bị tâm thần, bản thân Nhi khi làm việc tại cơ quan chức năng say sưa, bình thản kể lại diễn biến quá trình gây án, luôn miệng trách móc cha 2 cháu nhỏ. Cơ quan điều tra, VKS thống nhất trưng cầu giám định tâm thần với bị can.

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần kết luận: "Về y học: trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, đương sự Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi".

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên, cáo trạng của Viện KSND tỉnh kết luận, hành vi của bị can đủ căn cứ để bị truy tố, đề nghị Toà án xét xử về tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Bị can có chồng, 2 con, hiện đang trú tại địa phương.

Cũng theo nội dung cáo trạng, quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo; khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị can phạm tội đối với người từ đủ 70 tuổi trở lên nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đối với người chở bị can bỏ trốn khỏi hiện trường, do xác định người này không biết hành vi phạm tội nên không liên quan. Hành vi của bị can đào hố, bỏ chiếc điện thoại của bà Vượng xuống rồi lấp đi, xác định mục đích của bị can chỉ nhằm che giấu hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra không xem xét đến hành vi phạm tội khác.

Vụ án đã được TAND tỉnh Lâm Đồng lên lịch xét xử vào ngày 15/5.

Cơ quan điều tra tìm thấy túi nilong có bánh, sữa, 2 cây dù của 3 bà cháu do can phạm vùi lấp bên vườn cà phê nhà hàng xóm

