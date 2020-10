16 tuổi đầu nhưng Long cầm đầu băng nhóm gần chục đối tượng chuyên chặn đường để chém người, cướp xe.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa triệt phá 1 băng cướp cực kỳ nguy hiểm, tuổi đời từ 12 - 22, hoạt động ở vùng ven.

Hiện Công an đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về các hành vi “cướp tài sản”, trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đáng nói, cầm đầu băng cướp nguy hiểm này là Trần Duy Long (SN 2004, ngụ quận 11).

Các thành viên nhóm cướp khi bị bắt, trong đó cầm đầu là Trần Duy Long (ảnh nhỏ)

Trước đó, rạng sáng 1/10, nhóm của Long thủ nhiều dao tự chế, đi trên nhiều xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường ở Bình Chánh để săn mồi. Tại địa bàn ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, nhóm này đã chặn đầu xe của 1 phụ nữ.

Long nhảy xuống xe, xô nạn nhân té ngã để cho 1 đàn em 15 tuổi cướp xe gắn máy hiệu Wave của nạn nhân. Cả nhóm mang xe cướp được về nhà 1 thành viên trong nhóm cất giữ, rồi kéo nhau qua quận Bình Tân tiếp tục “săn mồi”.

Tại đường Cây Cám, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, nhóm của Long với khoảng chục đối tượng bất ngờ “tập kích” 2 người đàn ông chạy 2 xe máy. Chúng rút dao tự chế chém khiến 1 trong 2 nạn nhân bị thương và khiến người còn lại vô cùng hoảng sợ. Nhóm của Long cướp 2 xe gắn máy rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, nhanh chóng khoanh vùng nhóm cướp và xác định chúng đã gây ra nhiều vụ ở huyện Bình Chánh nên Công an 2 quận, huyện phồi hợp phá án.

Trong vài ngày qua, Công an đã lần lượt truy xét, bắt giữ toàn bộ nhóm cướp do Long cầm đầu. Ngoài ra, Công an bắt thêm 2 đối tượng tiêu thụ tài sản của nhóm cướp, gồm: Danh Chí Linh (SN 1985, quê Hậu Giang), Đặng Đình Thêm (SN 1996, quê Thanh Hóa).

Băng nhóm của Long thừa nhận đã thực hiện 6 vụ cướp, 3 vụ trộm ở huyện Bình Chánh và 3 vụ cướp ở quận Bình Tân. Tài sản cướp được chúng bán để lấy tiền mua ma tuý sử dụng và dùng để "cày"” game.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra.

Bắt băng nhóm chém người, cướp xe cực kỳ manh động ở Sài Gòn Băng nhóm gần chục tên đã chặn người đi đường, dùng hung khí đâm chém và nhanh chóng cướp xe tẩu thoát.

Linh An