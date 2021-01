Dương Minh Tuyền và đối tượng gây án có mâu thuẫn và nhiều lần thách thức nhau trên mạng xã hội.

Xác nhận với PV VietNamNet chiều nay (8/1), lãnh đạo Công huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho hay, Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), kẻ trực tiếp nổ súng vào ô tô của Dương Minh Tuyền vẫn đang lẩn trốn.

Các trinh sát đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt đối tượng.

Cơ quan công an thông tin, hai thanh niên nổ súng vào ô tô của Dương Minh Tuyền khi đang đỗ ở thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện) vào tối 4/1.

Xe của Dương Minh Tuyền đang được tạm giữ tại cơ quan công an để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Dương Minh Tuyền lên mạng thách thức kẻ nổ súng

Sau 40 giờ gây án, một trong hai đối tượng tham gia vào vụ nổ súng đã bị bắt giữ. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước khi xảy ra vụ nổ súng, Dương Minh Tuyền và một số người trên mạng xã hội có xảy ra mâu thuẫn. Trong đó, Hồ Văn Khoa vốn là bạn của Tuyền đã có những tranh cãi làm Tuyền không vừa ý.

Hai bên ấn định sẽ gặp nhau sau bữa tiệc tân gia nhà anh Lê Văn Thái (SN 1982, ở Đoàn Tùng, Thanh Miện) để giải quyết mâu thuẫn. Thấy Khoa không đến, Tuyền lại tiếp tục lên mạng thách thức.

Đến gần 22h đêm 4/1, ô tô BKS 99A - 286.58 của Tuyền đang đỗ tại thị trấn Thanh Miện bị hai thanh niên bịt mặt bắn súng. Lúc này, trong xe có Nguyễn Văn Năm (SN 1995, trú tại Bắc Ninh) là bạn của Tuyền đang ngồi ở ghế phụ.

Dương Minh Tuyên có biệt danh là "thánh chửi"

Thời điểm xảy ra nổ súng, Dương Minh Tuyền không có mặt trong xe. Vụ việc đã khiến ô tô của Tuyền bị thủng 1 lỗ, không có ai bị thương.

Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh rà soát, xác định đối tượng nghi vấn, tổ chức truy bắt.

Đến 16h30 ngày 6/1, Cơ quan điều tra triệu tập Lã Văn Linh (SN 1999 ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) là người điều khiển xe máy chở kẻ nổ súng.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, mình là người chở Khoa đi gây án. Cụ thể, tối ngày 4/1, Linh đi xe máy wave màu đen, không BKS từ Hà Nội về huyện Thanh Miện đón Hồ Văn Khoa.

Linh đã chở Khoa đến gần ô tô của Tuyền, Khoa ngồi sau sử dụng súng đạn hoa cải bắn 3 phát về phía đầu xe, sau đó cả 2 cùng bỏ chạy về Hà Nội. Linh đang tìm đường lẩn trốn thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Lã Văn Linh. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Hiện đối tượng Linh đang bị tạm giữ tại Công an huyện Thanh Miện để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Nguyễn Thu Hằng