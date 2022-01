Sau khi bị truy nã đặc biệt vì lừa chiếm đoạt 14 tỷ của nhân viên đại sứ quán, Huy bỏ trốn. Sau hơn 3 năm, ông ta bị bắt giữ khi đang làm lái xe ôm công nghệ.

Ngày 9/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hoàn tất thủ tục, bàn giao Nguyễn Quang Huy (42 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Quang Huy. Ảnh: ANTĐ.

Theo cơ quan chức năng, Huy từng đi xuất khẩu lao động ngước ngoài nên nắm rõ các thủ tục xin visa, xét duyệt hồ sơ. Khi về nước, Huy tự mở công ty xuất khẩu lao động Việt Nam sang Angola làm việc.

Trong quá trình xin cấp visa, xét duyệt hồ sơ, Huy đã lừa nhân viên đại sứ quán 600.000 USD , tương đương 14 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 5/9/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Huy.

Thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Nguyễn Quang Huy đang làm lái xe ôm công nghệ ở quận 8, TP.HCM. Ngày 3/1, tổ công tác công an quận bắt giữ ông ta và đưa về trụ sở Công an phường 16, quận 8.

(Theo Zing.vn)