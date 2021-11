4 đối tượng manh động tấn công, dùng vỏ chai bia, cây dũ ba khúc đánh công an và dân phòng xã bị thương tại huyện Hàm...

Chiều ngày 10.11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Võ Văn Hiếu, Đào Tuấn Thành, Nguyễn Hùng Đầy và Võ Phúc Hậu về tội “chống người thi hành công vụ”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó vào tối ngày 8.11, anh Hà Học An là công an xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc cùng Nguyễn Nhật Duy là dân phòng xã đi tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

4 bị can trong vụ án. Ảnh: CA

Một nhóm thanh niên đang tụ tập trên địa bàn, không đeo khẩu trang và có cầm hung khí khi phát hiện tổ tuần tra đã bỏ chạy, chỉ còn lại Đào Tuấn Thành (sinh năm 2002). Trong lúc chờ thêm lực lượng đến hỗ trợ đưa Thành về công an xã làm việc thì Võ Văn Hiếu, Nguyễn Hùng Đầy (cùng sinh năm 1998) và Võ Phúc Hậu (sinh năm 2003) quay lại hiện trường.

Tại đây, các đối tượng đã tấn công và dùng vỏ chai bia bằng thủy tinh, cây dũ ba khúc đánh đồng chí An và đồng chí Duy bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với các đối tượng và thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Theo Lao động