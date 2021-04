Công an TP Hà Nội vừa ra quuyết định khởi tố nhóm đối tượng trong việc mở phòng ‘bay lắc’ trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.



Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội vừa cho biết, đơn vị đã khởi tố Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại Thanh Trì) cùng 4 người khác gồm Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, có 5 tiền án về ma túy), Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, có 2 tiền án), Nguyễn Công Thường (35 tuổi, có 3 tiền án về ma túy) và Lê Hoàng Hải (26 tuổi) về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng bị cơ quan công an vừa khởi tố

Theo kết quả điều tra, công an xác định Quý là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các tội danh "cưỡng đoạt tài sản" và "gây rối trật tự công cộng". Đối tượng này vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 11/2018. Cũng do thời gian ở viện lâu, Quý tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Thậm chí Quý cải tạo căn buồng điều trị bệnh thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn lazer, cất giấu và sử dụng trái phép chất ma túy.

Không chỉ cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ bệnh viện, sử dụng ma túy ngay tại chỗ, Quý còn đưa cả những cô gái làm "dịch vụ" đến đây để cùng sử dụng ma túy.

Qúy tổ chức mua bán ma túy ngay tại bệnh viện. Những người đến mua ma túy thường giả danh người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch.

Quý không trực tiếp đưa "hàng", mà sai đàn em mang giao cho khách hoặc hẹn ở khu vực sân tennis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện rồi ném ma túy qua cửa sổ phòng bệnh từ tầng 2 xuống.

Ma túy cơ quan công an thu giữ được

Để tránh bị phát hiện, Quý bố trí Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường ngụy trang thành lái xe taxi, xe ôm công nghệ túc trực tại cổng bệnh viện làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy.

Ngày 20/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích "phòng bay lắc" trong bệnh viện, phát hiện và thu giữ hơn 6kg ma túy. Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng bắt giữ Quý cùng nhóm liên quan.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết sẽ mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của bệnh viện và mối liên quan giữa cán bộ điều trị với nhóm này.

