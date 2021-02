Công an Đà Nẵng khởi tố nam tài xế nhận tiền chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Chiều nay (10/2), Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/1, trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Liên Chiểu) lực lượng 911 phát hiện Nguyện điều khiển ô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra.

Nguyễn Quách Nguyện (giữa) bị phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thời điểm này, trên xe có một người Việt Nam và 3 người Trung Quốc. Những người nước ngoài này không xuất trình được thị thực chứng minh nhập cảnh hợp pháp.

Nam tài xế này khai, ngày 26/1, nhận lời của một thanh niên chở 3 người Trung Quốc trên từ Hà Nội vào TP.HCM với giá 15 triệu đồng.

Nguyện rủ thêm N.Q.P (27 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển thêm một ô tô khác đi cùng để đón khách. Cả 2 chạy cách nhau, chia sẻ thông tin để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, khi đến địa bàn Đà Nẵng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hồ Giáp