Công an Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết vợ, bố mẹ vợ để điều tra tội “giết người”.

Công an tỉnh Thái Bình chiều nay (1/7) thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can đối với Đào Văn Thịnh (SN 1978), trú thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi "Giết người".

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại thôn Bái Trang. Đồng thời, đơn vị cũng đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thịnh để điều tra về hành vi "Giết người".

Các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Người thân đau đớn trong đám tang của 3 nạn nhân

Như đã thông tin, khoảng 8h, ngày 28/6, Đào Văn Thịnh đến nhà ông Đào Đình Cửu (SN 1940), bà Vũ Thị Mộc (SN 1943) là bố mẹ vợ cùng trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa để nói chuyện về mẫu thuẫn vợ chồng.

Trong lúc nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đào Thị Sim (SN 1978) làm các nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Nguyên Thu Hằng