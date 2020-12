Ngày 30/12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan ANĐT công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, liên quan đến bệnh nhân 1440.

Theo đại tá Định Văn Nơi, đến thời điểm này cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã xác định được một số đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Cổng thông tin An Giang

Công an An Giang cũng đang phối hợp với công an các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Theo điều tra ban đầu, nhóm của bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới huyện An Phú (An Giang). Bệnh nhân 1440 khai đã lên mạng nhờ người đưa từ Myanmar về Việt Nam với giá 50 triệu đồng.

Bệnh nhân 1440 lên mạng thuê người dẫn về nước với giá 50 triệu đồng. Bệnh nhân này và hai người nhiễm Covid-19 khác nhập cảnh trái phép khu vực biên giới ở An Giang.

H.Thanh