Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn nơi ở đông người”, xảy ra tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh, khóm 4, phường 7.

Quyết định khởi tố vụ án nói trên do Thượng tá Phan Thành Được, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) ký. Công ty mỹ phẩm Đông Anh do bà N.H.N (24 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) làm giám đốc.

Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của bà N.

Công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của bà N. Ảnh: E.X

Trước đó, người dân ở TP Bạc Liêu gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ bà N.H.N, thuộc diện F2 phải cách ly tại nhà, nhưng nữ giám đốc này được cho là đi và tiếp xúc với một số người.

Sau đó, bà N. từ F2 trở thành F0. Bốn nhân viên của bà N. cũng dương tính. Điều này làm nhiều người đặt ra câu hỏi, công ty mỹ phẩm Đông Anh có được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hay không?

Ngày 18/9, Công an tỉnh Bạc Liêu có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể là liên quan đến vụ án xảy ra tại chi nhánh Công ty F88 và vụ việc xảy ra tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh, cùng trên địa bàn phường 7, TP Bạc Liêu.

Theo báo cáo này, đối với vụ việc xảy ra tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã có quyết định phân công phó thủ trưởng, điều tra viên thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người", theo Điều 240 và 295 Bộ luật Hình sự. Công an cho biết, liên quan chuỗi lây nhiễm này đến nay đã có 7 F0, 31 F1…

Còn đối với chi nhánh công ty F88, ngày 25/8, cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người".

Đến ngày 27/8, Công an TP Bạc Liêu khám xét tại trụ sở chi nhánh và chỗ ở của những người có liên quan để thu giữ vật chứng, tài liệu. Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã xác định 145 F0, 501 F1…

Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết vụ án, vụ việc nói trên.

Công an cho biết, tiến độ điều tra bị ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân khách quan như: Những người liên quan (nhân viên, người vay tiền, người thân…) đang điều trị Covid-19. Theo quy định phòng chống dịch, lực lượng điều tra viên không được phép làm việc trực tiếp, thay vào đó chỉ gián tiếp qua phương tiện liên lạc, làm khó khăn cho quá trình thu nhập, đánh giá chứng chứ.

Công an cho biết thêm, tội phạm tại Điều 295 Bộ luật Hình sự phải làm rõ các yếu tố tổn hại sức khoẻ, thiệt hại về tài sản… Hiện nay, các hoạt động cứu chữa người bị nhiễm bệnh và hoạt động phòng chống dịch vẫn đang tiếp diễn nên chưa thể thống kê, xác định đầy đủ các chi phí, thiệt hại.

"Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định không có việc bao che, dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, trong đó có vụ án, vụ việc xảy ra tại chi nhánh Công ty F88 TP Bạc Liêu và Công ty Đông Anh", báo cáo của Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định.

Đến ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có văn bản gửi Công an tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến bà N.H.N, để kịp thời thông tin đến báo chí.

