Bức xúc vì "mắt xích" quan trọng của vu án là bà Trần Hoa Sen tiếp tục vắng mặt nhưng tòa vẫn xét xử, bác sỹ Chiêm Quốc Thái đã đứng dậy bỏ về.

Ngày 19/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ “xử”, gây thương tích.

Trước đó, tháng 6/2019, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ bác sỹ Chiêm Quốc Thái) 18 tháng tù; Phan Nguyễn Duy Thanh (38 tuổi, Giám đốc công ty vệ sĩ Song Thanh, trụ sở quận Tân Phú, TP.HCM) 1 năm 3 tháng tù; 5 đàn em của Thanh cũng lãnh 1 năm 4 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau phiên sơ thẩm, ông Thái có kháng cáo cho rằng, cấp sơ thẩm chưa xem xét đến hành vi của bà Trần Hoa Sen trong vụ án là bỏ lọt tội phạm. Vì bà Sen là mắt xích quan trọng, đồng phạm giúp sức để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Tiếp đó, VKSND TP.HCM cũng có kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Thanh.

Bị cáo Ngọc cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay Ngọc đã rút kháng cáo.

Hiện Ngọc và Thanh cùng một số bị cáo đã thi hành xong hình phạt tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Đây là phiên phúc thẩm thứ 4 được mở, 3 phiên trước đều phải hoãn tòa do nhiều lý do. Một lý trong những lý do quan trọng là việc bà Trần Hoa Sen đều xin vắng mặt tại tòa. Trong khi đó phía bác sỹ Thái cho rằng bà Sen là "mắt xích" của vụ án, là đồng phạm của bị cáo Ngọc nên ông Thái yêu cầu phải dẫn giải bà Sen tới tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa. Trước quyết định này, ông Thái bức xúc đứng dậy bỏ đi.

Trong phiên phúc thẩm lần này, bà Sen một lần nữa có đơn xin xét xử vắng mặt. Phía ông Thái đề nghị tòa phải triệu tập bằng được bà Sen tới tòa để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Ngọc và bác sĩ Thái sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008 nhưng tới năm 2011, hai người mới đăng ký kết hôn, chung sống tại quận 2, TP.HCM.

Giữa năm 2014, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên bác sĩ Thái dọn ra ngoài ở. Năm 2015, Ngọc làm đơn ly hôn và phân chia tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tháng 3/2018, bác sĩ Trần Hoa Sen gọi điện mời bà Ngọc đến nhà riêng ở quận 10 chơi. Bà Sen cũng gọi điện cho Thanh đến nhà trao đổi việc làm ăn. Tại đây, Ngọc và Thanh làm quen với nhau.

Sau đó, Ngọc tâm sự với Thanh về chuyện bị ông Thái nói xấu trên mạng xã hội và cả hai đang làm thủ tục ly hôn. Nghe vậy, Thanh hứa sẽ đánh dằn mặt bác sĩ Thái.

Thấy Thanh đồng cảm với mình, Ngọc bàn với anh ta kế hoạch trả thù. Sợ người nhà bác sĩ Sen biết chuyện, Ngọc kéo Thanh vào phòng riêng và đặt vấn đề đánh dằn mặt, gây thương tích nhẹ cho ông Thái với giá một tỷ đồng. Thanh đồng ý.

Một tuần sau, Ngọc bỏ 500 triệu đồng vào túi xách mang đến phòng khám của bác sĩ Sen nhờ chuyển cho Thanh.

Nhận được tiền, Thanh gọi đàn em đến công ty bàn kế hoạch thực hiện "hợp đồng" với bà Ngọc.

22h ngày 28/3/2018, khi ông Thái vừa bước ra khỏi nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì đàn em của Thanh cầm dao xông đến chém trúng lưng, vai bác sĩ rồi lên xe tẩu thoát.

Ông Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thương tật 5%. Nạn nhân làm đơn yêu cầu điều tra, khởi tố những người chủ mưu, ra tay chém ông nhưng không yêu cầu bồi thường.

Thanh cùng các đồng phạm lần lượt bị bắt và khai nhận được Ngọc thuê "xử" ông Thái. Mỗi đàn em được Thanh trả 30 triệu đồng.

