Bị chị M. cằn nhằn, chửi bới thậm tệ, C. bực tức đổ 1/3 chai thuốc diệt cỏ vào nồi canh nhằm mục đích giết chết vợ.

TAND tỉnh Sơn La vừa tuyên phạt bị cáo Lý Văn C. (ngụ tỉnh Sơn La) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, sáng ngày 22/9/2020, vợ C. là chị Bàn Thị M. gọi anh ta dậy để đi làm nhưng C. không dậy. Bực tức, chị M. cằn nhằn và mắng chửi chồng.

Đến 7h sáng cùng ngày, C. dậy và sang nhà cha định dắt trâu đi chăn nhưng cha đã đi rồi nên anh ta quay về.

Ăn sáng xong, C. đi xây bể nước còn chị M. ngồi thêu khăn ở hiên và vẫn tiếp tục cằn nhằn, mắng chửi C. thậm tệ. Bức xúc và nghĩ quẩn nên C. đã nảy sinh ý định giết chị M.

Khoảng 10h cùng ngày, C. lấy chai thuốc trừ cỏ (loại thuốc cỏ cháy nhanh) đổ 1/3 chai vào trong nồi canh măng rồi ra ngoài tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

11h cùng ngày, chị M. lấy cơm canh ra ăn. Khi ăn đến miếng thịt vịt thứ ba trong nồi canh thì thấy có vị đắng nên chị M. mang nồi canh ra ngoài xem.

Thấy nước canh có màu xanh, nghi chồng đầu độc mình, chị M. lớn tiếng hỏi: "Mày đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh cho tao ăn thế à?”, C. không nói gì và lấy nồi canh đổ xuống đất.

Biết chắc C. đầu độc mình, chị M. khóc và gọi mọi người trong gia đình và hàng xóm đến đưa đi cấp cứu.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, C. đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử xét thấy cần có mức hình phạt tù xứng đáng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đảm bảo cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, do bị cáo là người dân tộc thiểu số, hành vi phạm tội chưa đạt nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù.

Thanh Phương