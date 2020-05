Phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó TGĐ tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng; Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn), Phạm Văn Diệt (cựu TGĐ điều hành công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, GĐ điều hành công ty Yên Khánh) và Vũ Thị Hoan (cựu GĐ công ty Yên Khánh, GĐ công ty Yên Khánh Hải Thành) đã có hành vi gian dối để công ty Hải Thành của Quân chủng Hải quân (QCHQ) tin tưởng làm các thủ tục ký kết hợp đồng, thành lập công ty liên doanh TNHH Yên Khánh Hải Thành để thực hiện dự án xây dựng và vận hành cao ốc đa chức năng tại khu đất số 7-9, đường Tôn Đức Thắng TP.HCM, thời hạn 49 năm.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ

Sau đó, các bị cáo đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng khu đất số 7-9 cho công ty Yên Khánh Hải Thành.

Khi có giấy chứng nhận chuyển quyền sử dụng đất, Út “trọc” chỉ đạo Diệt và Hoan lập hồ sơ thế chấp quyền sử dụng khu đất số 7-9.

Để lập hồ sơ thế chấp khu đất, các bị cáo dùng biên bản họp HĐTV công ty Yên Khánh Hải Thành, chữ ký giả của bị cáo Trần Trọng Tuấn (cựu Phó giám đốc công ty Hải Thành).

Khu đất sau đó được thế chấp tại ngân hàng VietBank vay 52 tỷ đồng. Sau khi giải chấp, lô đất tiếp tục được thế chấp tại BIDV, chi nhánh Thành Đô, để bảo đảm cho 8 công ty của Hệ vay, cấp bảo lãnh số tiền hơn 765 tỉ đồng.

Hiện còn 4 công ty có dư nợ với ngân hàng được bảo đảm bằng khu đất số 7-9, với tổng số nợ gốc và lãi hơn 545 tỉ đồng.

Lời khai mâu thuẫn của các bị cáo

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hoan khai không biết ai là người giả chữ ký bị cáo Tuấn. Việc lô đất bị đem đi thế chấp ngân hàng, công ty Yên Khánh không thông báo cho công ty Hải Thành biết.

Bị cáo Vũ Thị Hoan

Theo lời khai của bị cáo Diệt, một số chỉ đạo là xuất phát từ Đinh Ngọc Hệ. Ngay cả việc quyết định thế chấp lô đất tại BIDV để vay tiền cũng là bị cáo Hệ quyết định.

Hệ xác nhận, Hoan là con gái của chị ruột, gọi Hệ là cậu. Còn Diệt quen biết với Hệ qua quan hệ xã hội.

Hệ phủ nhận lời khai của bị cáo Hoan và Diệt, cho rằng không biết gì về công ty Yên Khánh và các công việc của công ty này.

Về lời khai bị cáo Hoan được cậu nhờ đứng tên công ty, Hệ khẳng định: “Hoan khai thế không đúng. Bị cáo không có lợi ích cá nhân nào ở công ty Yên Khánh”.

Được đối chất với cậu tại tòa, bị cáo Hoan một lần nữa xác nhận: Bị cáo được cậu nhờ đứng tên giám đốc công ty Yên Khánh vào thời điểm 2005- 2007.

Khi đó, bị cáo đang là sinh viên năm thứ nhất và đang ở nhà của cậu Hệ. Năm đó bị cáo 21 tuổi.

Trước lời khai của cháu gái, Đinh Ngọc Hệ cho rằng: Hoan khai như vậy là không đúng. Bị cáo hoàn toàn không có quyền lợi liên quan gì đến công ty Hoan làm giám đốc.

Giải thích về việc có hỗ trợ công ty Yên Khánh, bị cáo Hệ khai, đó là hỗ trợ vốn vì quan hệ con người với con người, đúng quy định của pháp luật.

Về chứng thư bảo lãnh cho công ty Yên Khánh có chữ ký của Hệ, bị cáo nhận đó là chứng thư do mình ký, nhưng không rõ chứng thư đó nhằm mục đích gì.

Trước câu hỏi của HĐXX: Một người không có quan hệ có đứng ra bảo lãnh cho vay không?, Hệ đáp: Có tình nghĩa, niềm tin thì sẽ hỗ trợ. Mối quan hệ không cần đặc biệt vẫn hỗ trợ được.

HĐXX hỏi: Vì sao công ty do Hoan đứng tên lại lấy địa chỉ nhà Hệ làm trụ sở?, bị cáo khai: Nhà ở phường Thảo điền, quận 2 do mẹ bị cáo quản lý và bị cáo không biết tại sao công ty do Hoan đứng tên lại lấy địa chỉ nhà đó làm trụ sở.

Nữ sinh được ‘cài’ làm giám đốc vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến Phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến cùng Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) và các đồng phạm chiều qua tiếp tục với phần thẩm vấn.

T.Nhung