Tại tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, nói lời xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ Công an hy sinh trong vụ việc.

Chiều nay (7/9), phiên tòa xét xử 29 bị cáo vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo trạng, Công an Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và các lực lượng khác triển khai lực lượng nhằm thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Các bị cáo tại tòa

Sau khi biết thông tin trên, khoảng đầu 11/2019, theo chỉ đạo của ông Lê Đình Kình, bị cáo Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Công cùng những người khác bàn bạc việc mua lựu đạn và chuẩn bị vũ khí, công cụ, phương tiện để tấn công lực lượng công an đến làm nhiệm vụ.

Cáo trạng xác định, Công lên mạng Internet tìm hiểu cách chế tạo vũ khí và tìm được cách chế tạo “bom” xăng.

Gần cuối tháng 12/2019, Công và những người khác chế được khoảng 85 chai “bom” xăng để tại nhà Tuyển. Công còn cùng Nguyễn Quốc Tiến và Tuyển đi mua 3 hộp pháo và khoảng 6 quả pháo để ở nhà Lê Đình Chức...

Cùng với việc chỉ đạo đồng bọn chuẩn bị công cụ, phương tiện chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, ngày 1/1, Công cùng ông Lê Đình Kình, Hiểu và Tuyển tổ chức quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải các video clip trên mạng xã hội, mạng Internet tuyên bố đe dọa, giết lực lượng Công an.

Công là người tuyên bố: “Nếu lực lượng Công an về Đồng Tâm thì không bắt một thằng nào nữa, đưa về càng đông càng thích, nếu không tiêu diệt được từ 300- 500 thằng thì sẽ không nhìn mặt đồng bào cả nước nữa”.

Hiểu tuyên bố: “Chúng tôi đổ đá các ngả đường, rồi que, gậy, vũ khí. Nói thật với các bác là phải có tới 200 lít xăng; 20 bình gas mới tinh, còn cả các loại thuốc nổ vì chúng tôi ở gần xưởng sản xuất thuốc nổ, nên bọn nó biết trước sợ không dám làm gì cả...”

Hành vi này của các bị cáo nhằm mục đích củng cố tinh thần của các đối tượng trong “Tổ đồng thuận”, đồng thời lôi kéo, kích động các đối tượng khác tham gia đe dọa lực lượng chức năng và cán bộ chính quyền, nhân dân xã Đồng Tâm.

Cáo buộc cho rằng, Công đã cùng ông Lê Đình Kình và những người khác nhiều lần tổ chức họp, bàn cách chống đối, tấn công lực lượng Công an. Công chỉ đạo các đối tượng: “Phải quyết chiến, thà hy sinh chứ không chịu mất đất”.

Công còn tuyên bố: “... Giết chết 200 thằng trở lên và yêu cầu phụ nữ cũng phải chiến đấu, tuân theo chỉ đạo của Công và tập trung toàn bộ số vũ khí chuẩn bị được về nhà Lê Đình Kình để tiêu diệt lực lượng Công an”.

Ngày 8/1, sau khi nhận được thông tin về việc tối cùng ngày, Công an sẽ về thôn Hoành, Công thông báo đồng bọn đến nhà ông Kình để bàn bạc cách thức tấn công lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Sau khi nghe ông Kình, Công và Tuyển kích động, tất cả đều đồng ý ngủ lại nhà ông Kình, Lê Đình Chức để chuẩn bị chống đối lực lượng chức năng.

Rạng sáng hôm sau, Công cùng các đối tượng khác dùng “bom” xăng, gạch đá, pháo tấn công lực lượng Công an.

Lời ân hận của các bị cáo

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Bùi Viết Hiểu (SN 1943) thừa nhận đã cùng ông Lê Đình Kình thành lập “Tổ đồng thuận”. “Bị cáo bảo dừng theo “Tổ đồng thuận”, nhưng cụ Kình nói, đâm lao thì phải theo lao nên bị cáo lại tiếp tục”, lời khai của bị cáo Hiểu.

Bị cáo Hiểu cũng thừa nhận đã lên trần nhà ông Kình, ném 2 chai “bom” xăng về phía lực lượng chức năng.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Công không đồng tình với cáo buộc cho rằng mình cùng những người khác là chủ mưu.

Về nguồn tiền mua vũ khí, Công khai đó là tiền mà trước đó mọi người vận động đóng góp được hơn 48 triệu đồng để thuê luật sư, nhưng mới chỉ đưa cho luật sư hơn 20 triệu. Số tiền còn lại, mọi người đóng góp thêm để có 33 triệu đồng mua lựu đạn.

Bị cáo thừa nhận có ném gạch đá, “bom” xăng, và lựu đạn về phía lực lượng chức năng và thể hiện sự ăn năn hối hận: “Tôi hết sức hối hận, đặc biệt vì sự hy sinh của 3 đồng chí Công an”.

Trả lời câu hỏi: Bị cáo nhận thức gì về hành vi của mình?, Công trình bày: Sau khi bị bắt và tạm giam, biết được sự hy sinh của 3 chiến sỹ cảnh sát, bị cáo rất hối hận. Bị cáo thành thật xin lỗi 3 gia đình của 3 chiến sỹ đã hy sinh, mong 3 gia đình hết sức tha thứ cho các bị cáo.

Bị cáo cũng đã thành khẩn nhận ra những sai lầm của mình, thành khẩn khai báo trước CQĐT. Bị cáo mong muốn được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Tuyển xin Đảng, Nhà nước, quý tòa xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt nhẹ nhất, vì ở nhà bị cáo còn hai mẹ già, vợ ốm đau thường xuyên, cuộc sống gia đình khó khăn.

Bị cáo Lê Đình Chức thừa nhận có ném 3 chai “bom” xăng, lựu đạn về phía cảnh sát.

Theo lời khai của Chức, sau khi biết có mấy người rơi xuống hố, bị cáo sai người khác bê chậu xăng lên để đổ xuống hố. Bị cáo còn cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn chọc xuống hố...

Trả lời câu hỏi: “Bị cáo có biết là có 3 người ở dưới hố không?”, Chức đáp: Bị cáo không biết chính xác là có bao nhiêu người. Khai nhận hành vi phạm tội của mình, Chức mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

T.Nhung