Ngay khi biết vụ việc bại lộ, “trùm” đường dây đưa người trái phép ra nước ngoài là Zhu Yanhua (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc) đã bỏ trốn sang Lào...

Hôm nay (14/8), TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nagasawa Kazuaki (SN 1958, Quốc tịch Nhật Bản), Lu Yu (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc), Trần Diệu Thu (SN 1992, Đống Đa), Hoàng Mạnh Dương (SN 1984, Bắc Giang) và Nguyễn Trọng Dương (SN 1987, Nghệ An) ra xét xử Tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo buộc, tháng 10/2018, Zhu Yanhua thành lập Công ty TNHH Tư vấn du học Vibaserco. Zhu Yanhua dùng công ty này làm vỏ bọc tổ chức cho người Việt Nam trốn đi nước ngoài.

Các bị cáo tại tòa

Zhu Yanhua thuê Thu làm phiên dịch và thực hiện một số việc theo yêu cầu để tổ chức cho người Việt Nam trốn đi châu Âu.

Trong đường dây, Mạnh Dương và Trọng Dương có nhiệm vụ tìm khách. Những người muốn trốn đi lao động ở nước ngoài sẽ phải trả trên, dưới 20.000 USD.

Từ 4-10/2019, Zhu Yanhua cùng các bị cáo gom được 4 người Việt Nam có nhu cầu đi Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp bằng visa du lịch, nhập cảnh vào các nước khối Schengen, sau đó trốn ở lại lao động.

Ngày 26/10/2019, tại sân bay Nội Bài, Lu Yu và Nagasa Kazuaki gặp, đưa hộ chiếu cho 4 người để làm thủ tục xuất cảnh.

Qúa trình làm thủ tục, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phát hiện visa nhập cảnh vào khối Schengen do Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cấp trên 4 hộ chiếu của những người này là giả nên không cho xuất cảnh.

Zhu Yanhua và Thu biết đã bị phát hiện nên đã bỏ trốn sang Lào qua đường cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Đến tháng 10/2019, Thu quay về trình diện cơ quan chức năng.

Riêng Zhu Yahua là người tổ chức và thực hiện hành vi tổ chức cho 4 người trốn đi nước ngoài đang bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tổ bị can, ra lệnh truy nã và tách vụ án, khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.

Chiều nay, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nagasawa Kazuaki và Lu Yu: 15 tháng tù, trục xuất bị cáo ra khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Hai bị cáo tên Dương cùng nhận 12 tháng tù treo, được trả tự do tại tòa. Riêng bị cáo Thu nhận 15 tháng tù, cho hưởng án treo.

