Đang trong thời gian phải cách ly nhưng nam tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines vẫn đi ăn nhậu, uống cà phê và tiếp xúc với nhiều người khiến 3 người nhiễm Covid-19.

Dự kiến ngày 30/3, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Dương Tấn Hậu (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM ) về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điểm C, khoản 1, điều 240, Bộ luật hình sự.

Theo truy tố, ngày 14/11/2020, Hậu được phân công phục vụ trên chuyến bay VN5301 đến Nhật Bản, đưa công dân Việt Nam về nước.

Sau đó, Hậu thực hiện việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của Vietnam Airlines quản lý ở đường Hồng Hà, quận Tân Bình.

Ngày 17/11/2020, khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nơi cư trú, Hậu được cho về cách ly tại nơi lưu trú trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Mặc dù đang thực hiện cách ly nhưng ngày 21/11/2020, Hậu vẫn cùng 4 người bạn đi ăn và uống cà phê. Tiếp đó, nam tiếp viên này còn đến trường Đại học Hutech tham gia thi tiếng Anh.

Đến ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị cách ly tập trung tại Bệnh vện dã chiến Củ Chi.

Qua điều tra dịch tễ, truy vết tiếp xúc, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiến hành xét nghiệm, xác định 3 người tiếp xúc gần với Hậu bị lây bệnh.

Ngày 11/1/2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nam tiếp viên hàng không này.

Cơ quan tố tụng xác định tổng thiệt hại vật chất vụ án là 4,4 tỉ đồng. Ngoài ra, thiệt hại phi vật chất là việc ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người ở TP.HCM gồm 861 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nơi cư trú.

