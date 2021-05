Kẻ lừa đảo cả gan lừa bán cả kiot công an phường với giá 1,5 tỷ ở Hà Nội vừa phải nhận án tù.

Hôm nay (18/5), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Đình Quang (SN 1979, ở Nam Từ Liêm) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2016, Quang gặp và quen biết ông Nguyễn Hữu Long (Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông).

Quang hỏi ông Long về chủ trương chuyển đổi gian ki ốt treo biển Công an phường Nguyễn Trãi- Chợ Hà Đông từ tầng 1 lên tầng 2 mà Công an phường được giao quản lý, sử dụng là chốt đảm bảo an ninh trật tự tại chợ.

Ông Long không biết về chủ trương chuyển đổi này, bảo bị cáo "lên Ban quản lý chợ hỏi để được hướng dẫn”.

Bị cáo tại tòa



Tháng 12/2016, Quang giới thiệu với chị Nguyễn Thị Kim O. (SN 1971, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) rằng anh ta đang làm việc tại Ban Quản lý dự án Tả ngạn Sông Hồng và đang sở hữu gian ki ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông, trên cửa có treo biển hoạt động ghi chữ “Công an chợ Hà Đông – Công an phường Nguyễn Trãi”, với diện tích 42m.

Quang nói muốn bán ki ốt này cho chị O. với giá 1,5 tỷ đồng. Chị O. băn khoăn: “Nếu Quang bán gian ki ốt thì Công an phường chuyển đi đâu?”

Bị cáo đáp, hiện đang có chủ trương chuyển đổi gian ki ốt đi vị trí khác, Công an phường chuyển lên tầng 2. Quang cam kết sẽ có trách nhiệm lo thủ tục sang tên gian ki ốt cho chị O., chỉ cần chị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Để tạo lòng tin với “con mồi”, bị cáo nhờ một người đàn ông (không rõ lai lịch) mở khóa cho chị O. vào xem ki ốt.

Sau khi xem xong, chị O. đồng ý mua với giá 1,5 tỷ đồng, chuyển trước 500 triệu đồng đặt cọc để Quang làm thủ tục sang tên.

Ngày 3/3/2017, đến thời hạn chuyển nhượng chính thức và bàn giao ki ốt như cam kết với chị O., nhưng do UBND quận Hà Đông không có chủ trương cho thuê hay chuyển đổi gian ki ốt này nên Quang buộc phải nói với người bị hại là đang có vướng mắc một số thủ tục chưa xong, đề nghị chị O. chờ đợi thêm một thời gian nữa.

6 tháng sau, hết thời gian cam kết, Quang không bàn giao được gian ki ốt cho chị O. và đã chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền 500 triệu đồng của người bị hại.

Kết quả xác minh tại Ban Quản lý chợ Hà Đông và UBND quận Hà Đông cho thấy, Quang không phải là cán bộ, nhân viên làm việc tại Ban Quản lý chợ.

Anh ta cũng không đứng tên chủ sở hữu hay được Ban chỉ đạo sắp xếp chợ Hà Đông (thuộc UBND quận Hà Đông) ra Quyết định bố trí sắp xếp vào hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ Hà Đông và không được giao quản lý, sử dụng bất kỳ gian ki ốt nào.

Gian ki ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông treo biển hoạt động Công an chợ Hà Đông – Công an phường Nguyễn Trãi là chốt đảm bảo an ninh trật tự khu vực chợ Hà Đông, được giao cho Công an phường Nguyễn Trãi quản lý, sử dụng, không được sử dụng sai mục đích, không được cho thuê, cho mượn.

Quá trình điều tra, Quang đã khắc phục trả lại cho chị O. 450 triệu đồng. Ngoài mức án dành cho bị cáo, HĐXX buộc Quang phải bồi thường nốt 50 triệu đồng cho người bị hại.

