Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam đã cùng vợ và đồng phạm giăng bẫy lừa, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.

Hôm nay (22/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, cựu Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam) mức án 8 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, vào tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Thái (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam) nhận án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, vợ ông Thái là bà Bùi Thị Thu Trang (cựu Giám đốc Công ty Phú Hưng) nhận 7 năm tù vì cùng tội danh.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 4/2018, do cần tiền trả nợ, ông Thái đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các cá nhân có nhu cầu đầu tư bất động sản.

Qua tìm hiểu, ông Thái biết, Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú (Công ty An Phú) làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn triểu khai thực hiện dự án.

Ông Thái đã lợi dụng dự án này để huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt tiền.

Để có thông tin về dự án, ông Thái tìm gặp đại diện Công ty An Phú và đề xuất việc chuyển nhượng tòa chung cư 32 tầng, thông qua hình thức chuyển nhượng vốn góp của Công ty An Phú cho Công ty HTV Việt Nam.

Nhằm đánh giá được năng lực tài chính của Công ty tập đoàn HTV Việt Nam do Thái là Chủ tịch, Công ty An Phú đồng ý ký 5 hợp đồng góp vốn đầu tư bằng 4 căn biệt thự và 1 căn liền kề.

Khi đàm phán về 5 hợp đồng góp vốn này, ông Thái nói sẽ lấy tư cách pháp nhân của Công ty Phú Hưng do vợ là bà Bùi Thị Thu Trang làm Giám đốc để ký hợp đồng với công ty An Phú.

Ngày 20/7/2018, theo chỉ đạo của chồng, bà Trang đại diện Công ty Phú Hưng ký 5 hợp đồng góp vốn với Công ty An Phú. Số tiền góp vốn vào dự án theo hợp đồng là 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, ông Thái và Công ty Phú Hưng không thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho Công ty An Phú. Do đó, ngày 20/8/2018, Công ty An Phú và Phú Hưng đã ký 5 biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn đầu tư.

Công ty An Phú không cam kết hay thỏa thuận nào bằng lời nói, cũng như không ký văn bản ủy quyền cho Công ty Phú Hưng nhận tiền đặt chỗ, đặt cọc của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua các sản phẩm bất động sản tại Dự án Hưng Thịnh.

Dù vậy, ông Thái và bị cáo Hưng vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng, Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam đã là chủ đầu tư toàn bộ Dự án Hưng Thịnh thông qua việc mua lại 100% phần vốn góp của công ty An Phú.

Trong tháng 6 và 7/2018, ông Thái chỉ đạo bị cáo Hưng ký các văn bản đăng ký đặt chỗ, ký phiếu thu tiền đặt chỗ của 6 khách hàng và của chị Dương Thị H. đặt mua các căn liền kề tại Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Biết mình bị truy nã, bị cáo Hưng bỏ trốn vào TP.HCM và bị bắt sau đó, trong khi vợ chồng ông Thái nhận án tù như đã nói trên.

