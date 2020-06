Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, Phòng CSGT Công an Hà Nội xác định, Bình, Duy, Minh Anh bỏ vị trí công tác, vi phạm điều lệnh, kỷ luật ngành nên đã báo cáo lãnh đạo Công an Hà Nội xem xét xử lý vi phạm. Ngày 8/10/2015, Công an Hà Nội ra quyết định điều động cán bộ đối với Minh Anh, Duy và Bình từ Phòng CSGT đến công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an Hà Nội. Bị điều chuyển công tác, 3 người đã gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thủy và Nam.