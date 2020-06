Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu nữ cán bộ công an ném ma túy, đẩy người tình của kiều nữ vào tù đã không cầm được nước mắt.

Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa vụ kiều nữ bắt tay với cựu cán bộ Công an ném ma túy vào ô tô, đẩy người tình đi tù ra xét xử phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn với người tình là anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975), muốn đẩy anh Thiện vào tù, kiều nữ Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ) nhờ đến sự giúp đỡ của Nguyễn Thị Vững (SN 1978, là Thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an).

Vân hỏi Vững- đưa ma túy vào ô tô của anh Thiện có bắt được anh ta không? Vững bảo được nên Vân thỏa thuận sẽ trả cho Vững 1 tỷ đồng để đẩy nhân tình vào tù.

Cựu cán bộ công an Nguyễn Thị Vững tại phiên tòa phúc thẩm

Khoảng 8h30 ngày 28/10/2016, Vững gọi điện bảo Vân gọi vào số điện thoại xxx, sẽ có người đưa ma túy để Vân bỏ vào xe của anh Thiện.

Trưa hôm đó, có người đàn ông gọi điện cho Vân báo có ma túy để ở gốc cây, gần xe ô tô của Vân tại phố Trịnh Công Sơn.

Kiều nữ đến chỗ gốc cây lấy 4 túi heroin (trọng lượng 7,003g), 1 túi Methamphetamine (trọng lượng 1,484g) rồi để vào cốp ghế phụ trước chiếc ô tô mà anh Thiện lái.

Tối hôm đó, khi anh Thiện lái xe chở Vân đi trên đường Lê Đức Thọ, kiều nữ bảo Vững gọi điện báo cảnh sát kiểm tra, bắt giữ anh Thiện.

Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội sau đó bắt giữ anh Thiện cùng số ma túy.

Ít ngày sau, Vân đưa cho Vững 200 triệu để trả công.

Anh Thiện sau đó được trả tự do vì cảnh sát không chứng minh được hành vi phạm tội. Trong khi đó, Vân và Vững bị đưa ra xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống.

Bản án sơ thẩm cho rằng, dù tại CQĐT và tại tòa, bị cáo Vững không thừa nhận hành vi, xác định không nhận tiền của Vân, mà chỉ cho Vân vay 200 triệu đồng, nhưng giấy ghi nợ 1 tỷ đồng để giúp Vân về xin tiền chồng Tây của Vân.

Song, việc bị cáo Vững là người gọi điện báo cảnh sát kiểm tra chiếc ô tô do anh Thiện lái có chứa ma túy đang di chuyển ở khu vực Mỹ Đình để bắt anh Thiện là phù hợp với lời khai của bị cáo Vân, lời khai của anh Thiện, phù hợp với nội dụng đoạn hội thoại Vững đã trao đổi với Vân...

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 6 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, 1 năm tù vì tội vu khống.

Kháng cáo

Sau bản án sơ thẩm, cựu cán bộ Công an kháng cáo xin giảm nhẹ tội. Tại toà, bị cáo thay đổi kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Với tội vu khống, Vững đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Vững khai, bị cáo không có thỏa thuận tiền nong gì với Vân để ném ma túy vào xe anh Thiện. Nhắc đến 2 đứa con đang tuổi lớn, cựu cán bộ Công an không cầm được nước mắt.

"Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo, để bị cáo sớm được trở về chăm sóc hai con", Vững nghẹn lời.

Theo quan điểm của đại diện VKS, dù bị cáo không thành khẩn khai nhận, nhưng có đủ cơ sở xác định, bị cáo tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội như trên là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bị cáo phạm hai tội một lúc, lượng ma tuý tàng trữ lớn, mức án như tòa án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp. Bị cáo đề nghị được giảm nhẹ tội ở tội vu khống, nhưng không có tình tiết mới nên không có căn cứ giảm nhẹ.

Đại diện VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Chiều nay, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, do tại phiên tòa bị cáo thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ tội sang kêu oan, vì vậy, tòa thấy cần triệu tập thêm người tham gia tố tụng.

HĐXX quết định hoãn phiên tòa sang một ngày khác.

T.Nhung