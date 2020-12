Trong phần thẩm vấn, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”), khẳng định ông Đinh La Thăng không hề giới thiệu để công ty của bị cáo trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM- Trung Lương.

Chiều 15/12, phiên xử ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi.

Út “trọc” không thừa nhận hành vi phạm tội

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó TGĐ Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) cho rằng một số vấn đề cáo trạng truy tố bị cáo không đúng; lời khai của các bị cáo Phạm Văn Diệt, Tô Ngọc Hùng, Trần Văn Mền, không đúng sự thật.

Theo bị cáo Hệ, sau khi xem trên VTV1, bị cáo biết được Tổng công ty Cửu Long bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương - TP.HCM nên đã chỉ đạo bị cáo Diệt làm hồ sơ mua quyền thu phí.

Ông Đinh La Thăng

“Bị cáo chỉ đạo bị cáo Diệt mua theo đúng quy định của pháp luật. Bị cáo hoàn toàn không nhờ ông Đinh La Thăng giới thiệu với ông Minh (Dương Tuấn Minh- Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) để trúng đấu giá quyền thu phí”, bị cáo Hệ khẳng định.

Bị cáo Hệ cũng thừa nhận có yêu cầu Diệt đi cùng mình tới Tổng công ty Cửu Long để gặp bị cáo Dương Tuấn Minh, nhưng cuộc gặp đó không phải là để xin trúng đấu giá quyền thu phí.

Mục đích là vì biết Tổng công ty này có nhiều công trình nên muốn tới xem có công trình nào để Công ty Thái Sơn tham gia đấu thầu.

Bị cáo Hệ khai việc quen biết với bị cáo Minh là thông qua lãnh đạo của Tổng Công ty công trình giao thông 1.

Hệ thừa nhận có chỉ đạo Diệt mua hồ sơ đấu giá, nhưng không biết để tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM- Trung Lương, phải làm những gì.

Bị cáo cũng khẳng định không biết bị cáo Diệt và các thuộc cấp thực hiện hành vi gian dối, mua phần mềm xâm nhập, can thiệp vào phần mềm thu phí do Bộ GTVT quản lý để cắt giảm doanh thu thu phí, xóa dữ liệu thu phí, in lại vé thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương; Không tham gia vào việc chỉ đạo sử dụng số tiền thu phí ngoài sổ sách là hơn 725 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ

Nhằm bảo vệ cho cháu ruột là bị cáo Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh), Hệ khẳng định Hoan chỉ là người đứng dùm tên pháp nhân cho công ty của Hệ, chứ không tham gia vào các hoạt động của công ty. Việc Diệt giao cho Hoan làm những gì bị cáo hoàn toàn không biết.

Thuộc cấp khẳng định làm theo chỉ đạo của Út “trọc”

Trong khi đó, sáng nay, trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Phạm Văn Diệt, Tô Ngọc Hùng, Trần Văn Miền đều khai, bị cáo Hệ đã chỉ đạo các bị cáo thực hiện làm giả Báo cáo tài chính của công ty Yên Khánh; mua phần mềm từ công ty Xuân Phi để sử dụng, can thiệp, làm giả doanh thu.

Sau đó, gửi báo cáo về công ty để Hùng cùng Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng kế toán công ty Yên Khánh, kiêm Kế toán trưởng chi nhánh Long An) ký Báo cáo tài chính hợp nhất nhằm khai báo gian dối, che giấu doanh thu thu phí; trực tiếp chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện thu nộp, lập các chứng từ nộp tiền không đúng nhằm che giấu số tiền thu phí thực tế.

Các bị cáo cũng khai Hệ chỉ đạo xóa dữ liệu thu phí trên hệ thống lưu trữ của các trạm thu phí, mua phần mềm in lại vé, tiêu hủy hồ sơ, chứng từ kế toán, hợp thức bằng các chứng từ khống để che giấu, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các bị cáo tại tòa

Theo truy tố, thông qua mối quan hệ cá nhân với ông Đinh La Thăng, Hệ được ông Thăng giới thiệu, gặp gỡ với Dương Tuấn Minh, để mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương.

Sau khi trúng đấu giá quyền thu phí, Đinh Ngọc Hệ có nhiều hành vi cắt giảm, che giấu doanh thu nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Dương Tuấn Minh khẳng định ông Đinh La Thăng đã điện thoại, giới thiệu bị cáo Hệ ở Công ty Thái Sơn tới tìm hiểu một số công việc của công ty.

Trong cuộc gặp gỡ, Minh cho biết, Bộ GTVT cho Tổng công ty Cửu Long bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương và dặn dò Hệ chuẩn bị tài chính để tham gia đấu giá.

Quá trình nhận hồ sơ, duyệt hồ sơ các đơn vị tham gia đấu giá, tổ giúp việc không báo gì với bị cáo. Bị cáo được thay mặt Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá thực hiện phiên bán đấu giá.

Bị cáo Minh khẳng định, việc bán đấu giá được thực hiện theo đúng Quy chế bán đấu giá và không nhận được báo cáo của tổ giúp việc về năng lực tài chính các công ty của bị cáo Hệ.

Thanh Phương- Thanh Tùng