Mạo danh sĩ quan quân đội, có thể xin cho người khác vào biên chế ngành công an và “chạy” trúng thầu các công trình xây dựng, ông Nguyễn Văn Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều bị hại.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Tâm (SN 1968, ở quận Ba Đình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2019- 2020, Công an quận Nam Từ Liêm và Ba Đình nhận được đơn của nhiều cá nhân tố cáo ông Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Tâm tự giới thiệu mình là thượng tá quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trong số các bị hại của bị can Tâm phải kể đến ông Nguyễn Văn T. (SN 1963, ở Nam Từ Liêm).

Quen ông T., bị can tự giới thiệu mình là sĩ quan quân đội, công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng, quen nhiều lãnh đạo Bộ Công an, có thể xin cho người khác vào biên chế ngành công an và “chạy” trúng thầu các công trình xây dựng.

Tin lời ông Tâm, cuối năm 2017, ông T. đã giới thiệu cho con gái của người quen đến nhờ bị can xin vào làm việc trong ngành công an với “chi phí” 700 triệu đồng.

Ngoài ra, ông T. còn nhờ bị can xin cho một người quen khác đang đi nghĩa vụ tại Công an TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) được vào công tác trong ngành công an, cũng với chi phí 700 triệu đồng, đã đưa trước 400 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền để giúp hai trường hợp trên, ông Tâm đã không xin việc như hứa hẹn mà dùng tiêu xài cá nhân hết.

Theo cáo trạng, tháng 1/2018, ông T. đưa cho bị can 20.000 USD và 40 triệu đồng để nhờ xin cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Long (do ông T. làm giám đốc) được trúng thầu xây dựng công trình trạm y tế của các huyện vùng cao, thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang.

Ông T. còn tiếp tục đưa cho bị can 300 triệu đồng để lo việc trúng thầu xây dựng công trình thủy lợi tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Sau khi nhận tiền, ông Tâm tiêu xài cá nhân hết.

Cáo buộc cho rằng, bị can đã chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng của 4 bị hại và mới khắc phục hậu quả được 100 triệu đồng.

Người đàn ông mù, giả danh cán bộ điều tra, lừa "chạy án" tiền tỷ Tự giới thiệu là Phó phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, người đàn ông mù cả hai mắt đã cùng vợ lừa tiền tỷ của người mẹ muốn "chạy án" cho con.

T.Nhung