Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nghi án bé gái bị hàng xóm nhiều lần hiếp dâm, dù vụ việc vẫn còn câu hỏi ngỏ.

Sau khi xác minh nguồn tin về tội phạm do bà Phạm Thị C. (SN 1956, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) tố giác việc cháu nội bà là bé T. (SN 2008) nhiều lần bị hàng xóm hiếp dâm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Công an huyện Yên Mỹ cho rằng, không có sự việc anh hàng xóm tên Q. (SN 1989) phạm tội như nội dung đơn tố cáo của bà C.

Bé T.

Sau khi nhận được thông báo trên, Văn phòng luật sư Tâm Đức có kiến nghị khẩn cấp gửi đi nhiều nơi, yêu cầu huỷ quyết định số 29 ngày 28/8, của cơ quan CSĐT – Công an Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với Q.

Theo kiến nghị của Văn phòng luật sư Tâm Đức, sau khi nghe cháu T. kể lại việc bị xâm hại, bà C. làm đơn tố cáo và kêu cứu gửi Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Yên Mỹ để trình báo sự việc.

19h30 ngày 28/4, Công an huyện Yên Mỹ đưa bé gái đến BV Đa khoa Phố Nối để khám theo yêu cầu của cơ quan công an.

Sau khi khám chuyên môn, bác sĩ đã ban hành biên bản hội chẩn với nội dung: âm đạo có ít máu thẫm, mầu dạng máu, màng trinh có vết rách cũ điểm 6h...

Theo Văn phòng luật sư, với kết luận về chuyên khoa như vậy, thể hiện việc cháu T. bị hiếp dâm nhiều lần là hoàn toàn có căn cứ, đủ điều kiện để Cơ quan CSĐT - Công an huyện Yên Mỹ triệu tập Q. để khởi tố vụ án hình sự, điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu không có sự việc xảy ra thì cháu T. không thể mô tả được chi tiết về thời gian, không gian, địa điểm và cách thức Q. thực hiện hành vi hiếp dâm.

Vẫn theo kiến nghị của Văn phòng luật sư, thời điểm làm đơn tố cáo, bà C. đưa cháu đi khám lại tại nhiều phòng khám về chuyên khoa sản của các bệnh viện lớn, đều nhận được kết quả khẳng định việc cháu T. “màng trinh có vết rách cũ điểm 6h”.

Câu chuyện trở nên phức tạp khi ngày 5/5, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận giám định pháp y về tình dục nêu: Màng trinh của cháu T. không rách, không tổn thương.

Theo Văn phòng luật sư, với hai kết luận trái chiều nêu trên, cần nhanh chóng chỉ đạo điều tra, làm rõ để có kết luận khách quan về chứng cứ này, từ đó xem xét về việc có hay không dấu hiệu bị xâm phạm tình dục.

Về phía người tố cáo, bà C. cũng có đơn gửi đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết vì nghi ngờ tính pháp lý của bản kết luận giám định pháp y về tình dục ngày 5/5 của Trung tâm Giám định Pháp y (Sở y tế tỉnh Hưng Yên).

Bà xin Trưng cầu giám định lại đối với cháu T. tại Viện Pháp y quốc gia hoặc Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng).

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ tố cáo bé gái ở Hưng Yên bị hiếp dâm Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra để có kết luận, đảm bảo tính khách quan đơn tố cáo việc bé gái bị hiếp dâm.

T.Nhung