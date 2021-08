Tin vào lời đường mật của kẻ lừa đảo về khoản lãi được nhận, nữ đại gia ở Hà Nội bị lừa gần 14 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Phương Hoa (SN 1986, ở Long Biên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoa không nghề nghiệp, thường chơi game bài trên trang mạng “Tip.club- Đại gia game bài”. Để có tiền chơi game bài, bị can nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của nữ đại gia tên Nguyễn Thị Hồng T. (SN 1961, ở Cầu Giấy).

Đầu năm 2017, khi quen bà T., Hoa tự giới thiệu mình là nhân viên đổi tiền ngoại tệ của Công ty TNHH Dũng Thu (Công ty Dũng Thu), có địa chỉ ở phố Hàng Bạc.

Khoảng tháng 2/2017, Hoa mua giúp bà T. số tiền 5 triệu Yên Nhật nên đã tạo được lòng tin của nữ đại gia.

Để dụ bà T. sập bẫy lừa, Hoa rủ nữ đại gia góp tiền vào Công ty Dũng Thu để kinh doanh.

Theo lời bị can, Công ty Dũng Thu huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp 1 tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng/tháng.

Vẫn theo lời Hoa, Công ty Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao, từ 3- 5 ngày trả lãi. Ngoài ra người góp vốn còn được công ty cho ưu đãi mua 10 triệu Yên Nhật với tỷ giá thấp.

Tin lời Hoa, bà T. đã rủ em gái là Nguyễn Thị Th. (SN 1975, ở Cầu Giấy) cùng tham gia góp vốn và bà T. là người trực tiếp đứng ra giao dịch với Hoa.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 2-8/2017, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp cho Hoa hơn 14 tỷ đồng để góp vốn.

Hoa đã trả bà T. hơn 1,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 13, 8 tỷ đồng.

Do không có tiền trả lại cho bà T., Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn. Ngày 6/9/2017, bị can đến Công an Hà Nội làm việc và khai nhận hành vi phạm tội.

T.Nhung