Đưa tiền tỷ cho cháu gái ruột để cùng đầu tư ki-ốt ở chợ Ninh Hiệp, nữ đại gia Hà Nội ngã ngửa khi biết mình bị lừa ngoạn mục.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đào Thanh Hoa (SN 1983, ở quận Thanh Xuân) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của Hoa là cô ruột của bị can, bà Đào Thị Kim D. (SN 1968).

Theo cáo trạng, Hoa vốn buôn bán tự do tại chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm). Do nợ nần và cần tiền chi tiêu, bị can nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền để trả nợ.

Tháng 5/2018, Hoa nói với cô ruột là bà D. về việc chị ta quen biết Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Vĩnh Phát (là chủ đầu tư chợ Ninh Hiệp).

Theo lời Hoa, chủ đầu tư đang rao bán hoặc cho thuê các ki-ốt 2 tầng, diện tích 70 m2 tại bến xe Vĩnh Phát, thuộc chợ Ninh Hiệp. Hoa nói dối cô về việc có thể mua với giá gốc 15 tỷ đồng/ki-ốt hoặc thuê với giá 340 triệu đồng/ki-ốt/năm.

Trong chợ chỉ còn 10 ki-ốt trống, chưa bán hoặc cho thuê, nếu bà D. cần mua hoặc thuê thì nhờ Hoa liên hệ, vì chủ đầu tư không làm việc với người ngoài.

Hoa hứa hẹn sẽ giúp cô mua hoặc thuê ki-ốt tại chợ Ninh Hiệp và làm thủ tục bàn giao lại giấy tờ cho bà D.

Tin lời cháu, bà D. nhờ Hoa thuê cho 4 ki-ốt và đã chuyển cho bị can 1,36 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hoa chiếm đoạt, dùng tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mười ngày sau, Hoa lại dụ cô góp tiền mua chung ki-ốt khác ở chợ Ninh Hiệp với giá gốc là 15 tỷ đồng/ki-ốt.

Hoa nói chỉ cần đặt cọc 2 tỷ đồng/ki-ốt, nếu bán lại sẽ được 25 tỷ đồng/ki-ốt, hoặc cho thuê lại với giá từ 600-950 triệu đồng/ki-ốt/năm.

Hoa bịa chuyện đã có 1 tỷ đồng, bà D. chỉ cần góp thêm 3 tỷ đồng để cùng đặt cọc mua chung 2 ki-ốt. Tin đứa cháu gái, một lần nữa bà D. lại đưa cho Hoa 3 tỷ đồng, để rồi bị chiếm đoạt mất.

Sau khi phát hiện mình bị lừa, bà D. được cháu trả lại 260 triệu đồng, còn bị chiếm đoạt 4,1 tỷ. Bà đề nghị cơ quan công an xử lý Hoa theo quy định của pháp luật.

CQĐT xác minh tại công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Vĩnh Phát cho thấy, khoảng tháng 5/2018, Hoa có tạm thuê 1 ki-ốt tại khu vực bến xe Vĩnh Phát trong thời gian 6 tháng.

Hết thời hạn, Hoa không còn bán hàng tại ki-ốt đã thuê nữa, cũng không đăng ký mua hoặc thuê ki-ốt nào khác.

14 năm tù cho đại gia Hà Nội lừa đảo, trốn nã 7 năm Lừa đảo 20 người, chiếm đoạt tiền tỷ, đại gia Hà Nội trốn nã 7 năm, vừa phải nhận án tù.

T.Nhung