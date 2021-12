Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) chủ động tháo gỡ sớm các vụ, việc đình công, lãn công, kiến nghị của NLĐ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ lợi ích chính đáng cho NLĐ và tạo môi trường ổn định cho DN.