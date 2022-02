Theo lãnh đạo địa phương, cơ quan công an đã vào cuộc sau khi nhận được thông tin về vụ xô xát giữa tài xế xe tải và nhóm phượt xảy ra tại Cán Tỷ (huyện Quản Bạ, Hà Giang).

Sáng 11/2, Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ Nguyễn Duy Huân cho biết, ngày 10/2, Công an xã nhận được tin báo của một người phụ nữ về việc chồng người này bị một nhóm "phượt thủ" hành hung ở khu vực thôn Đầu Cầu 2.

Khi công an xã lên đến nơi thì nhóm "phượt thủ" và vợ chồng tài xế xe tải đã đi khỏi địa bàn. Khu vực xảy ra sự việc không có người dân làm chứng.

Công an gọi điện cho người vợ thì được biết sau khi đánh tài xế, nhóm "phượt thủ" đi lên địa bàn huyện Yên Minh. Tài xế lái xe đuổi theo nhưng không kịp.

Tài xế ô tô bị nhóm phượt hành hung ở Hà Giang

Công an huyện Yên Minh đang phối hợp cùng Công an huyện Quản Bạ vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Công an đã tạm giữ 1 người trong nhóm phượt.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm phượt và tài xế xe tải diễn ra lúc 10h sáng 10/2, tại địa phận xã Cán Tỷ, gần khu vực cây cô đơn – một địa điểm check-in nổi tiếng.

Người đăng tải clip cho hay, nhóm "phượt thủ" khoảng 20 người mặc áo mưa xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải mang biển kiểm soát ở Hà Nội. Lúc này, nhóm thanh niên cầm mũ bảo hiểm lao lên ghế lái hành hung tài xế. Lái xe sau đó bất ngờ lùi xe nhấn ga tông vào nhóm phượt khiến mọi người bỏ chạy.

Nhị Tiến