Thuần thấy lực lượng công an bèn nhanh tay vứt ma túy vào bụi cây ven đường nhưng vẫn bị bắt.

Hôm nay (24/3), Công an TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Thuần (SN 2001, trú tại khu Giếng Mụi, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

21h ngày 19/3, tại khu vực thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, Công an xã Hiệp Hòa phối hợp Công an xã Tiền An tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn phát hiện đối tượng Thuần đi xe máy không gắn biển số có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Vũ Văn Thuần tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TX Quảng Yên)

Khi thấy lực lượng chức năng và lợi dụng lúc đêm tối, Thuần móc 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy trong túi quần vứt vào bụi cây ven đường. Hành động che giấu này của Thuần đã bị tổ công tác phát hiện, thu giữ tang vật.

Hai túi ma tuý bị Thuần vứt vào bụi cây khi thấy công an. Ảnh: Công an TX Quảng Yên cung cấp.

Đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy dạng ketamine đang mang đến địa điểm hẹn từ trước để bán thì bị bắt giữ.

Phạm Công