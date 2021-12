Đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, sau chưa đầy 24h điều tra, các lực lượng công an đã tìm ra nghi phạm vụ án mạng.

Trước đó, vào khoảng 20h tối ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong nên trình báo công an.

Tối 12/12, lực lượng công an tiến hành trục vớt chiếc xe máy của nạn nhân H. được tìm thấy trên sông Thạch Hãn, đoạn dưới chân cầu Đại Lộc (nằm giữa huyện Triệu Phong và TP Đông Hà).

Nạn nhân được xác định là Lê Thị H. (SN 1972, trú tại thị trấn Ái Tử). Quá trình khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là vụ án mạng.

Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án, chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Triệu Phong, Công an thị xã Quảng Trị và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triển khai nhanh các mũi điều tra, truy xét.

Đến chiều 12/12, sau chưa đầy 24h, cơ quan công an xác định được nghi phạm và tiến hành lấy lời khai.

Đến khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe máy của nạn nhân H. đã được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc, trên sông Thạch Hãn, lực lượng chức năng và người dân đã trục vớt để đưa lên bờ.

Hiện cơ quan công an chưa thông tin về nghi phạm gây án.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hương Lài