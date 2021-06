Hai chiếc xe máy chuyên dụng biển xanh của công an để trong trụ sở công an phường ở Bình Dương bị kẻ trộm đột nhập lấy mất trong đêm.

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra một vụ trộm hi hữu xảy ra tại trụ sở công an phường, hai chiếc xe máy biển xanh đã bị lấy cắp.

UBND tỉnh Bình Dương trang bị cho công an 100 chiếc xe máy

Sự việc xảy ra vào khuya ngày 28/5 tại trụ sở Công an phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, vào khuya ngày 28 rạng sáng 29/5, hai chiếc xe máy biển xanh nhãn hiệu Yamaha Exciter để trong trụ sở công an đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp. Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện có người từ bên ngoài vào lấy trộm.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng gây ra vụ trộm trên.

Hai xe bị mất nằm trong số 20 chiếc xe nhãn hiệu Yamaha Exciter được UBND TP Thuận An dùng ngân sách mua để trang bị cho lực lượng công an phường, xã vào năm 2019, mục đích để phục vụ công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau đó, các xe này đều được gắn biển số xanh và giao về cho từng phường, xã sử dụng quản lý.

Trước đó, vào năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương cũng trao tặng 100 xe máy trị giá gần 5 tỷ đồng cho lực lượng công an toàn tỉnh phục vụ công tác đấu tranh trấn áp tội phạm.

Thanh niên mặc quân phục lẻn vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng trộm cắp Sau khi trộm quân phục, Trần Quang Huy mặc và đi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng trộm cắp tài sản thì bị bắt quả tang.

Xuân An