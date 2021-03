Công an TX Đông Triều, Quảng Ninh cho biết, vụ án xảy ra tối 12/3, tại phường Yên Thọ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nghi can Đồng Minh Phương (58 tuổi, trú tại TP Hạ Long) dùng dao đâm 2 người tử vong là bà B.T.S 56 tuổi và chị V.T.H., 28 tuổi, con bà B.T.S.

Hai mẹ con nạn nhân cùng trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều.

Sau khi gây án, Phương lấy trộm xe đạp và bỏ trốn. Công an thị xã Đông Triều đã cử lực lượng truy bắt nghi can gây án ngay trong đêm.

