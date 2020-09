Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy nã đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1990, trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ).

Theo cơ quan công an, ngày 1/6/2019, tại xưởng in trên phố Trần Hòa (phường Định Công, quận Hoàng Mai), do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nhóm của Lê Anh Sơn (trú tại Định Công) đã xô xát với gia đình anh N.T. (trú tại quận Đống Đa).

Sơn dùng súng bắn về phía anh N.T., sau đó cả nhóm lao vào hành hung nạn nhân.

Lúc này, Nguyễn Mạnh Tùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh N.T., rồi cả nhóm lên xe ô tô bỏ chạy. Anh N.T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nguyễn Mạnh Tùng bị cơ quan công an truy nã

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, ngày 10/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết khởi tố bị can đối với Lê Anh Sơn, Nguyễn Mạnh Tùng về tội “Giết người”.

Nguyễn Mạnh Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra sau đó đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tùng.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Tùng báo ngay cho Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai (SĐT: 0968725002), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, Tổng đài Cảnh sát 113.

