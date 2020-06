Hôm nay (25/6), VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

29 bị can bị truy tố các tội Giết người và Chống người thi hành công vụ đều trú tại thôn Hoành và thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm.

Theo cáo trạng, dù biết rõ đất ở cánh đồng Sênh, xã Đồng Tâm là đất Quốc phòng, nhưng từ năm 2013, ông Lê Đình Kình (SN 1936, ở thôn Hoành) đã cùng các bị can khác lập “Tổ đồng thuận”, với mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.

Các bị can thường xuyên lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm; sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng Sênh là của người dân Đồng Tâm; đồng thời kêu đấu tranh giữ đất.

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2017 - 2020, ông Kình đã chỉ đạo “Tổ đồng thuận” và nhiều đối tượng khác gây ra các vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản...

Khi biết tin Công an Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn trên đất đồng Sênh, ông Kình cùng các bị can khác góp tiền mua 10 quả lựu đạn, xăng, tuýp sắt có gắn dao bầu cùng liềm và chuẩn bị một số công cụ khác nhằm tấn công lực lượng chức năng.

Chiều 8/1, theo chỉ đạo của ông Lê Đình Kình, các bị can mang hung khí tập trung tại nhà ông Kình để tấn công lại lực lượng cảnh sát.

Rạng sáng ngày 9/1, khi lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm (cách nhà ông Kình khoảng 50m) để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra thì Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đánh kẻng báo động.

Các bị can khác bắn pháo sáng báo hiệu và bắn pháo về phía lực lượng chức năng; đứng trên mái nhà dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an.

Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi các đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vô ích.

Lê Đình Chức và Lê Đình Công đã ném lựu đạn về phía Tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ nhưng không nổ.

3 chiến sỹ hy sinh

Theo sự phân công, các anh Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng E22 - Bộ Tư lệnh CSCĐ), Phạm Công Huy (SN 1992, cán bộ Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an HN) và anh Dương Đức Hoàng Quân (SN 1993, cán bộ của Bộ Tư lệnh CSCĐ), cùng nhiều người khác triển khai kế hoạch đột nhập, bắt giữ các đối tượng về hành vi phạm tội quả tang.

Khi anh Thịnh, Huy và Quân di chuyển để sang mái nhà Lê Đình Chức đã bị Chức dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống. Trong khi đó, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá khiến 3 chiến sỹ công an rơi xuống hố ở gần nhà ông Kình.

Chức bảo Lê Đình Doanh đổ xăng từ can ra chậu để Chức đổ xuống hố nơi 3 chiến sỹ công an rơi xuống và châm lửa đốt. Hậu quả, các anh Thịnh, Huy và anh Quân bị tử vong do ngạt khí và cháy.

Kết quả điều tra xác định, ông Lê Đình Kình cùng với Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và Nguyễn Quốc Tiến giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, vừa chỉ đạo các bị can khác, vừa trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm giết người.

Hành vi của ông Lê Đình Kình đã cấu thành tội Giết người, nhưng do ông Kình đã chết vào rạng sáng hôm xảy ra vụ án, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Có 25 người bị truy tố về tội Giết người gồm: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung. 4 người bị truy tố tội Chống người thi hành công vụ gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng.

