Đường dây này đã tổ chức cho 43 người xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới.

Hôm nay (20/8), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa kết luận điều tra và đề nghị truy tố nhóm bị can: Nguyễn Văn Tùng, Đoàn Văn Dũng, Trương Hoài Sơn, Nguyễn Văn Hán và Tạ Minh Quyết về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó vào tháng 1, Công an tỉnh Bình Phước và Nghệ An phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh.

Công an Quảng Ninh đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Phước, Nghệ An triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ đường dây đưa người vượt biên trái phép.

Bị can Nguyễn Văn Tùng và Tạ Minh Quyết tại cơ quan công an

Qua điều tra, Công an Quảng Ninh xác định mục đích của nhóm người Trung Quốc sau khi nhập cảnh trái phép sẽ bắt xe vào TP.HCM để sang Campuchia tìm kiếm việc làm.

Ngày 15/1, Công an Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can Trương Hoài Sơn, Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Văn Tùng, Tạ Minh Quyết, Nguyễn Văn Hán, Tạ Trung Thắng.

Từ tháng 12/2020 đến đầu tháng 1/2021, nhóm này tổ chức cho 20 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 23 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Riêng bị can Thắng sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

