Trong lúc xảy ra xô xát, Y. dùng dao rọc giấy đâm vào bụng một học sinh lớp 6 cùng trường khiến em này bị thương nặng rồi tử vong.

Chiều 15/2, ông Nguyễn Phi Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, một học sinh trên địa bàn vừa bị đâm tử vong sau khi xảy ra xô xát với bạn.

Theo đó, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 13h chiều nay tại trường THCS Phong An (huyện Phong Điền).

Thời điểm trên, sau khi cùng đi vệ sinh tại phòng vệ sinh của trường, nam sinh tên C. (đang học lớp 7) xô xát với nam sinh tên H. (học sinh lớp 6).

Trường THCS Phong An, nơi xảy ra vụ việc

Sau đó, nam sinh T.C.Y. (học cùng lớp với C) đến can ngăn, bênh vực C.

Trong lúc xô xát, nam sinh Y. mang dao rọc giấy ra dọa và đâm vào bụng H. Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu nhưng khoảng 1 giờ sau, H. tử vong do mất nhiều máu.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phong Điền, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng đã đến trường THCS Phong An để nắm tình hình và thăm hỏi gia đình nam học sinh xấu số.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Quang Thành