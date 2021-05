17/05/2021

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với chiến sỹ công an xã đứng gọi điện trong khi tài xế taxi đang vật lộn với tên cướp.