Ước tính số liệu năm 2015, có khoảng 20% dân số Việt Nam đang bị đe dọa bởi căn bệnh viêm đại tràng. Theo các chuyên gia, bệnh này khó điều trị dứt điểm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh và dễ biến chứng nguy hiểm.

Đại tràng (ruột già) là bộ phận quan trọng trong hệ thống đường ruột, có nhiệm vụ hấp thụ nước từ muối khoáng và thức ăn, nhờ sự phân hủy của các vi khuẩn tạo bã thức ăn thành phân. Sau đó, đại tràng sẽ co bóp và bài tiết phân qua trực tràng.

Viêm đại tràng là bệnh lý về đường tiêu hóa khá phổ biến. Đây là tình trạng viêm nhiễm gây tổn thương khu trú hoặc xuất hiện và phát triển ở phần niêm mạc đại tràng. Tùy thuộc vào mức độ tổn thương nặng hay nhẹ mà đại tràng sẽ xuất hiện các triệu chứng như: đau đớn khó chịu, xuất hiện các vết viêm loét, xuất huyết...

Viêm đại tràng ảnh hưởng lớn đến việc ăn uống, sinh hoạt của người bệnh, bệnh còn ẩn chứa nhiều biến chứng khó lường như: gây giãn đại tràng, thủng đại tràng, thậm chí ung thư đại tràng.

Theo các chuyên gia, để hạn chế những biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm đại tràng, người bệnh và người có nguy cơ viêm đại tràng cần lưu ý 3 điều sau:

Sử dụng thuốc đúng cách

Khi bị viêm đại tràng, nhiều người bệnh thường tự chữa trị bằng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc cầm tiêu chảy, khi thấy bệnh giảm rồi thì dừng uống thuốc. Điều này có thể gây ra tình trạng kháng thuốc, loạn khuẩn đường ruột, mất đi hệ vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, bệnh nhân chỉ nên sử dụng thuốc theo chỉ dẫn cụ thể của bác sĩ sau khi thăm khám mà không được tùy tiện mua thuốc bên ngoài.

Đảm bảo ăn uống vệ sinh, khoa học

Những người mắc viêm đại tràng nên ăn những đồ ăn tươi sạch, dễ tiêu hóa, thực hiện ăn chín uống sôi, đồng thời tránh những thực phẩm chưa qua nấu chín như: nem chua, gỏi cá... Người bệnh nên hạn chế các đồ ăn nhanh, chiên xào, nhiều dầu mỡ, nói không với các chất kích thích, rượu, bia... Các chuyên gia cho biết, bệnh nhân nên chia thành nhiều bữa nhỏ hàng ngày để cho thành ruột dễ hấp thu.

Bổ sung lợi khuẩn

Theo Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Nông lương thế giới (WHO/FAO, 2001) Probiotics là những vi sinh vật sống (gọi là lợi khuẩn) mà khi tiêu thụ vào cơ thể một lượng đầy đủ sẽ có lợi về mặt sức khỏe. Đặc biệt, nhóm vi khuẩn acid lactic như Lactobacillus và Bifidobacterium (Bifido), là những lợi khuẩn chính của đường ruột.

2 chủng lợi khuẩn quan trọng nhất của đường ruột là Bifidobacterium (Bifido) và Lactobacillus có nhiệm vụ: sản xuất 3000 enzym tiêu hóa (theo bác sĩ người Nhật Hiromi Shinya - “Các nhân tố enzym nổi tiếng”), cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tiết kháng sinh tự nhiên làm lành các ổ viêm loét. Đồng thời, lợi khuẩn này còn giúp tái tạo niêm mạc đại tràng và tiết dịch nhầy bao tráng lên toàn bộ niêm mạc đại tràng, tạo thành lá chắn bảo vệ đại tràng, đặc biệt những ổ viêm loét mới được chữa lành đang lên da non, giúp bụng dạ yên ổn.

Tuy nhiên, lợi khuẩn Bifido rất nhạy cảm với axit dạ dày và bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua môi trường axit dạ dày. Đây chính là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất men vi sinh.

Với bề dày 125 năm nghiên cứu về dược phẩm, hãng dược phẩm Morishitan Jintan đã sản xuất ra men vi sinh Bifina R sử dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp SMC (Seamless Micro Capsule), đã được cấp bằng sáng chế.

Phương pháp này giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) và Lactobaccilus trong các viên nang hình cầu. Vỏ nang có khả năng chịu axit, nước hoặc nhiệt. Do đó, công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày, vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao, giúp bổ sung được lợi khuẩn đến ruột, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đại tràng.

Theo thống kê và công bố của công ty Nghiên cứu thị trường FUJI KEIZAI Nhật Bản, Bifina R là men vi sinh bán chạy số 1 tại Nhật Bản suốt 22 năm liền, kể từ năm 1996.

Men vi sinh Bifina Nhật Bản có chứa lợi khuẩn Bifidobacterium, lợi khuẩn Lactobacillus, thức ăn cho lợi khuẩn (prebiotic) oligosaccarid. Bifina hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đại tràng. Sản phẩm phù hợp với: người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, đầy hơi, hấp thu kém, ăn không tiêu, uống thuốc kháng sinh kéo dài.

Đại diện Bifina lưu ý về cách sử dụng. Đối với trẻ em 3 tuổi trở lên, liều dùng là 1 gói/ngày. Đối với người lớn, liều dùng là 1-3 gói/ngày. Khi sử dụng, người dùng cần chú ý: Không nhai, chỉ nuốt, dùng ngay sau khi mở gói; Uống với nước nguội, không dùng nước ấm, nóng, để tránh làm hỏng màng bảo vệ lợi khuẩn trong các viên nang, giảm hiệu quả sử dụng của sản phẩm; Uống nhiều nước 6-8 ly lớn 250ml/ ngày; Tẩy giun sán trước khi dùng sản phẩm (trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu dùng Bifina R); Nếu uống kháng sinh trong quá trình sử dụng Bifina R thì cần uống Bifina R sau khi uống kháng sinh 3 tiếng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Men vi sinh Bifina R Nhật Bản Sản phẩm có bán ở các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Hotline: 0936. 404. 366 - 0912. 224. 836 Sản phẩm của Công ty Morishita Jintan Nhật Bản, phân phối bởi Công ty TNHH Ecopath Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà ADG, số 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://bifina.vn/. Số: 7026/2019/ĐKSP. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thời gian phát huy hiệu quả tùy thuộc vào tình trạng bệnh mỗi người.

Vĩnh Phú